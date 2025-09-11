Sí se puede, sobre los trenes de Tenerife: “Es un despilfarro innecesario”

Sí se puede ha manifestado nuevamente su absoluto rechazo a centrar la movilidad insular en un modelo continental, de grandes viarios y trenes, por su alto coste y el impacto que suponen en el frágil territorio insular.
Vanesa Martín Évora, portavoz de Sí se puede, asegura que seguirán alzando su voz contra un modelo que entienden como insostenible para la Isla. Consideran que todo el sistema de trenes se sostiene en previsiones irreales y con unas bases económicamente inviables, ignorando por completo lo expresado en la escasa participación ciudadana, “donde la propia ciudadanía consultaba optaba por alternativas más racionales, como potenciar el transporte público mediante la guagua y los carriles exclusivos”.
Entiende que detrás del nuevo impulso al sistema de trenes, esta vez con una primera fase en la zona Sur de la Isla, se justifica solo por un Gobierno de CC-PP que sabe que esto “solo servirá para embolsar más de dos mil millones de euros en los grandes promotores de Tenerife, que hasta ahora han sido los principales financieros de las campañas de los partidos con mayor peso a nivel insular”.
La portavoz ecosocialista asegura que según los datos del propio proyecto, para captar al 9,7% de los viajeros que se desplacen entre la zona metropolitana de Tenerife y el Sur asumiendo, por tanto, que esa nueva infraestructura apenas servirá para que disminuya algo el tráfico de vehículos privados. Recuerda que tampoco se justifica su implantación por una reducción de gases contaminantes, “solo que las emisiones de CO2 y otros contaminantes estarán concentradas en el emplazamiento de las centrales térmicas de la Isla que continúan produciendo con combustibles fósiles la electricidad que consumirá el tren, al no haber apostado nunca por priorizar la producción eléctrica con renovables”.
Sí se puede lleva más de catorce años enfrentándose a este proyecto, que hasta ahora se ha podido frenar, y mostrando su rechazo a la inversión de millones del presupuesto público del Cabildo para campañas de publicidad y diseño de proyectos que en muchos casos tienen el rechazo de municipios y de la propia ciudadanía. Indican que ya en julio de 2011 presentaron alegaciones en contra el Proyecto Básico de la Plataforma del tren del Sur y su Estudio de Impacto Ambiental, en diciembre de 2012 contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur de Tenerife y contra el Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte de Tenerife, y más recientemente trasladaron alegaciones en este mismo sentido en el Plan Insular de Movilidad.
Hacen un llamamiento a la unidad de acción de los espacios políticos, sociales y ambientales de lucha, para hacer un frente común contra un modelo insostenible, que además creen que “condenaría a las futuras generaciones a seguir invirtiendo cientos de millones en su expansión y mantenimiento”.