El Gobierno recuperará los fondos de la logia de Añaza para el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se comprometió ayer a dar impulso al Museo del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, logrando la recuperación de los fondos de la logia de Añaza, localizados en el Archivo de Salamanca, para su devolución a la capital.
Elementos masones, entre los que destaca el estandarte, de 1900, junto a libros, mandiles, espadas y medallas que fueron requisados por orden de Franco y que ahora formarán parte del rehabilitado edificio, cuyas obras están a punto de concluir.
Torres, que se reunió ayer con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y con Jesús Soriano, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33º para España, afirmó que “el Templo Masónico de Santa Cruz será dotado con fondos bibliográficos y de toda índole para convertirse en museo. El objetivo es que sea visitado por la ciudadanía, para que se conozca la verdadera historia de la Masonería, que fue fundamental para el desarrollo intelectual de nuestro país, y que fue perseguida durante los años de la dictadura franquista de una manera absolutamente ignominiosa”.
Por ello, el ministro añadió que durante la reunión se ha cerrado una “hoja de ruta”, con un borrador de convenio para el desarrollo del futuro centro museístico, “que vamos a hacerle llegar también a los máximos responsables del Archivo de Salamanca, donde nos consta que hay material importante relativo a la masonería”.
Asimismo, Torres anunció que el Ministerio ya ha solicitado al centro salmantino un listado de los fondos que fueron sustraídos del Templo Masónico de la capital tinerfeña durante la dictadura y que se encuentran allí custodiados y aclaró que celebrará una reunión con el máximo responsable del Archivo de Salamanca para impulsar el retorno de los fondos a Tenerife.
“Queremos impulsar un decreto de descentralización, para conseguir que, no solamente las sedes y las agencias, sino también los fondos bibliográficos que pertenecen al acervo cultural, estén donde deben estar, que es donde se encontraban originalmente”, apuntó Torres, quien recordó que “la masonería fue un movimiento fundamental para el desarrollo intelectual, y el autoconocimiento, y que fue perseguido, lamentablemente, durante los años de la dictadura franquista. La idea es recuperar su presencia tal y como estaba en los años 30 del pasado siglo, por lo que proseguiremos con las reuniones con el Archivo de Salamanca con esa intención”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, expuso la intención del Ayuntamiento de reclamar al Estado los fondos de la Logia de Añaza, “para que sean transferidos al Templo Masónico, cuya inauguración tenemos previsto que se haga antes de que acabe el año. Se trata de un conjunto de elementos que fueron sacados de este enclave y que ahora pedimos que vuelvan a su lugar original”.
Bermúdez detalló en el transcurso de la reunión con Torres “hemos hablando de objetos materiales y libros que tenemos constancia que se encuentran en el Archivo de Salamanca”.
Añadió que el objetivo es “que sean exhibidos en el futuro Museo de la Masonería en el Templo, y para ello hemos acordado que la mejor forma de materializar esa solicitud es la firma de un convenio entre el Ministerio, la Masonería oficial y el Ayuntamiento para gestionar esta recuperación”.
“La logia de Añaza -ahondó el alcalde- fue la que construyó el Templo, y de ahí la importancia de recuperar los archivos existentes de la labor que desarrollaron”. Bermúdez confía en que se pueda avanzar rápidamente en este convenio para el que ya existe un borrador sobre el que las distintas partes se comprometieron a trabajar.
Por su parte, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33° y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, Jesús Soriano, apuntó que “el objeto era poner en común las pretensiones de Santa Cruz para dotar de contenido al Templo Masónico y la disposición del Ministerio, que conoce de la existencia de un estandarte de la Logia de Añaza, con un valor histórico y artístico significativo, y que se encuentra en una sala climatizada del Archivo de Salamanca”.
En la reunión también estuvieron presentes el edil de Obras, Javier Rivero, el delegado territorial del SCG33, Florentino Guzmán, y la gerente de Cultura, Carlota Cobo.
“El monumento a Franco deberá resignificarse si es declarado BIC”
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, espera que el monumento a Franco se retire o, si finalmente los especialistas dicen que hay que declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), se resignifique “para quien lo vea sepa lo que fue, lo que reflejó y qué defendía”.
Si no es así, hay que cumplir con la ley y “debe ser retirado”, agregó al término de la reunión con el alcalde José Manuel Bermúdez, de la que dijo que está de acuerdo “en muchas de las cuestiones” con el regidor porque los demócratas no tienen ninguna diferencia cuando se habla de eliminar aquello que está en contra de la democracia.