La Lotería Nacional vuelve a dejar un premio en Tenerife

La Lotería Nacional ha dejado en las ciudades de Ávila y Burgos parte de un primer premio del sorteo de este sábado, 27 de septiembre, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, la Administración número 3 de Ávila, ubicada en la calle San Millán, 2, y el Despacho Receptor 18.150 de Burgos, situado en la calle Derechos Humanos, 42, han vendido billetes con la cifra agraciadas, que también ha sido consignada en las provincias de Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.
Segundo premio en Tenerife
Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Tenerife (Administración número 11 ubicada en la Avenida Trinidad 30, en San Cristóbal de La Laguna), Jaén, Madrid y Murcia.
Hace apenas dos días, la suerte de la Lotería Nacional también sonrió a Tenerife, donde se vendió el primer premio, dotado con 30.000 euros, en la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos.
Sobre el Sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional es considerado uno de los juegos de azar más populares y con más de 100 años de historia en España. Este sorteo depende de Loterías y Apuestas del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
En la Lotería Nacional, además de la celebración de los sorteos los jueves y sábados, también se celebran sorteos extraordinarios como el Sorteo Extraordinario de Navidad y el Sorteo Extraordinario del Niño, que se llevan a cabo el 22 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente, siendo los dos sorteos más esperados y los más populares del país.
La cantidad que se distribuye en premios es el 70% del importe total de los billetes que conforman cada sorteo, y queda el 30% restante a favor del Estado.
El coste de los boletos es de 3 euros los jueves, 6 euros los sábados, 12 euros los sábados especiales y 15 o 20 euros los sorteos extraordinarios. Para apostar, se debe seleccionar un número de 5 cifras, que puede ser de forma manual (eligiendo individualmente los números) o aleatoria (la máquina los escoge de forma aleatoria).
Para poder jugar a la Lotería Nacional debe adquirirse un décimo, el cual estará compuesto de una serie de cinco números, una serie y una fracción. En cada décimo se encuentra un número de cinco cifras, compuesto entre el 00.000 y el 99.999. En el décimo también hay un número que corresponde a la serie. Los números del sorteo del jueves constan de seis series, mientras que a los números del sorteo del sábado, les corresponden 10. El décimo también muestra un número que corresponde a la fracción. Puesto que cada serie está dividida en décimos, la fracción muestra a cuál de los diez décimos de un mismo número corresponde cada boleto.
El cobro de los premios se hace de dos maneras diferentes dependiendo de la cantidad ganada:
- Si el décimo fue comprado en un punto de venta y el importe a recibir es inferior a 2.000 euros, puedes solicitar el cobro del premio en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
- Si el premio es mayor a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los siguientes bancos autorizados por SELAE: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank, Unicaja Banco.
Puede comprobar los resultados de este y otros sorteos en nuestro site dedicado en exclusiva, donde podrás consultarlos recién publicados por las correspondientes administraciones.
Nota: Diario de Avisos no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.