Ilia Topuria ‘da el golpe’ con el CD Tenerife

El CD Tenerife se encuentra en estado de gracia, tras consechar tres victorias en otros tantos encuentros. Hoy, además, una curiosa imagen ha sido protagonista en las redes sociales de la entidad blanquiazul: un encuentro con Ilia Topuria.
El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, junto a Rayco García, consejero de la entidad, fueron invitados hoy en Madrid al Foro de la Nueva Economía, conde coincidieron con Topuria.
⚪️🔵 El @PresidenteCDT, Felipe Miñambres, y el consejero #blanquiazul, Rayco García, asistieron invitados este martes, en Madrid, al desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía con Ilia Topuria (@Topuriailia), doble campeón mundial de la @ufc y accionista y miembro del… pic.twitter.com/r4m7SUP4GD— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) September 16, 2025
Topuria y sis vínculos empresariales
Ilia Topuria no solo brilla dentro del octágono, también impulsa el desarrollo de las artes marciales mixtas en España. Forma parte del proyecto WOW FC, una promotora que ha logrado llenar pabellones en ciudades como Madrid, Bilbao o Sevilla. Cada evento supone una inversión superior a los 200.000 euros, con la meta de profesionalizar el circuito nacional y abrir la puerta a su expansión internacional.
El luchador georgiano-español ha estrechado además lazos con Gerard Piqué, ya que la compañía KEIO Mobile —vinculada al excapitán del Barça y patrocinadora de la Kings League— es un punto de conexión entre ambos. Topuria reconoce que han conversado sobre la posibilidad de poner en marcha una promotora de MMA en España: “Hemos hablado de muchas cosas; es la primera vez que me he reunido con él”, confesó.
Dentro de sus proyectos también figura la creación de un centro de alto rendimiento en Madrid, inspirado en el Performance Institute de la UFC, pensado para ofrecer instalaciones de élite a los peleadores. Paralelamente, ha lanzado la agencia Unlimited Sports Management, dedicada a la representación de deportistas, y la plataforma formativa Invictos, enfocada en detectar y preparar a jóvenes promesas del deporte.