El Estado acoge ya a 315 menores solicitantes de asilo que dependían de Canarias

El Gobierno central ha acogido en recursos estatales a 315 menores migrantes solicitantes de asilo que dependían de Canarias, de un total de un millar cuya atención fue ordenada por el Tribunal Supremo.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, confirmó este martes que “315 menores han salido ya del sistema de acogida de Canarias”, en cumplimiento de la resolución judicial. Tras una reunión con la administración autonómica, Cancela calificó de “tremendamente positiva” la coordinación para planificar los próximos traslados, con la previsión de realizar “entre seis y ocho derivaciones” hasta la semana del 29 de septiembre.
El proceso comenzó en agosto y, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se irá ampliando en las próximas semanas. Ambas administraciones acordaron trabajar de forma conjunta en la captación de fondos que permitan sufragar la acogida de menores no acompañados que lleguen al Archipiélago. Además, se comprometieron a defender ante la Unión Europea, en el marco del Pacto de Migración y Asilo, el reconocimiento de la situación migratoria de Canarias y la atención específica a los menores.
Cancela destacó la colaboración de varias comunidades autónomas y entidades en este proceso, así como la declaración de emergencia aprobada este martes por el Consejo de Ministros para atender la consolidación de la ruta migratoria en Baleares, con dispositivos de acogida y atención psicológica.
Nuevo traslado de 20 menores
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó que esta semana se trasladarán 20 menores solicitantes de protección internacional a la Península, cinco el jueves y quince el sábado. La próxima semana saldrán otros 24, lo que permitirá alcanzar 134 traslados a principios de octubre.
Delgado recordó que actualmente 901 menores con protección internacional permanecen bajo tutela en Canarias y advirtió que “a este ritmo no podemos continuar” porque las llegadas superan a las salidas. La consejera señaló que el Ejecutivo central le ha trasladado que para finales de septiembre y principios de octubre se duplicará o triplicará el número de derivaciones.
En la reunión interadministrativa se abordó también la cooperación con Mauritania y Senegal, que ha permitido reducir el número de embarcaciones que llegan a Canarias, aunque no ocurre lo mismo con Gambia. Delgado insistió en la importancia de que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo tenga en cuenta a los menores que llegan al Archipiélago y anunció que se estudia solicitar fondos europeos para programas de atención.
Asimismo, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya cumplido la promesa de ampliar en 100 millones la ayuda para los menores migrantes, aunque confirmó que se están tramitando los 50 millones comprometidos para compensar los gastos de Canarias en esta materia.