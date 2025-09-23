El Gobierno prevé 120 traslados de menores solicitantes de asilo de Canarias a la península en octubre

El Gobierno tiene previsto efectuar un mínimo de 120 traslados de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la península en el mes de octubre y que a finales de ese mes hayan pasado al sistema de protección internacional estatal un total de 500 niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno central y el de Canarias mantienen cada semana una reunión para coordinar estos traslados y en la celebrada este martes la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha avanzado los traslados previstos en octubre y ha hecho balance de las derivaciones efectuadas y planificadas hasta la fecha.
El Ejecutivo tiene que hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo, en cumplimiento de las cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo, y en agosto ya inició el proceso para atenderlos en recursos estatales. Con las actuales previsiones, en tres meses habrá acogido a la mitad de estos menores.
La secretaria de Estado de Migraciones considera este número de derivaciones “una muestra de que la coordinación está funcionando”, el diálogo es fluido y de que el Gobierno está cumpliendo las cautelares del Supremo y su compromiso de responder al “hacinamiento de los niños y las niñas que están en los centros de acogida de Canarias”, según ha apuntado en declaraciones remitidas a los medios.
Por otra parte, el Ministerio de Migraciones ha anunciado una reunión inminente con las entidades sociales con las que trabaja para abordar un incremento en la atención y acogida de estos menores solicitantes de asilo, especialmente en la península.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que el Gobierno regional envió ayer otro escrito al Tribunal Supremo ante la lentitud del traslado de los menores no acompañados con derecho a asilo, al entender que hay una “desobediencia clara” del mandato del alto tribunal al haberse trasladado solo a 127 menores o “1,5 al día”.