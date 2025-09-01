La UE prohíbe estos esmaltes semipermanentes por riesgo de cáncer y problemas de fertilidad

Desde este 1 de septiembre queda prohibido en toda la Unión Europea el uso en cosméticos de dos compuestos presentes principalmente en esmaltes y geles semipermanentes: el óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y la dimetil-p-toluidina (DMPT).
Ambos han sido clasificados como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).
La restricción está recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, que modifica la normativa de cosméticos de 2009 (Reglamento 1223/2009). La medida prohíbe la comercialización, distribución y uso de esmaltes semipermanentes que contengan TPO o DMPT, tanto a nivel profesional como doméstico, sin periodo transitorio para agotar existencias.
Semipermanentes afectados
El TPO se empleaba como fotoiniciador, acelerando el secado y endurecimiento del esmalte bajo luz LED o UV.
El DMPT, por su parte, se utilizaba como activador de adhesivos, mejorando la fijación y resistencia del producto sin necesidad de calor o luz.
Ambas sustancias incluidas en esmaltes semipermanentes han sido objeto de revisión por el Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que concluyeron que su exposición repetida puede suponer riesgos graves: alteraciones en la fertilidad, mutaciones en el ADN y aumento del riesgo de cáncer.
Consecuencias para los consumidores
Los esmaltes semipermanentes que contengan estas sustancias no pueden aplicarse en salones ni usarse en casa. La recomendación es revisar la etiqueta de ingredientes (INCI) en los envases. Si figura Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) o N,N-Dimethyl-p-toluidine (DMPT), se trata de productos prohibidos.
Aunque el riesgo principal se asocia a la exposición prolongada, como la de profesionales de la manicura, la normativa busca proteger a todo el público, incluidas las personas que recurren ocasionalmente a este tipo de servicios.
Recomendaciones
Los negocios deben revisar sus existencias y retirar cualquier esmalte o gel con estos compuestos. La venta, aplicación o redistribución está vetada incluso si el envase está abierto o parcialmente usado. Se recomienda contactar con los proveedores para gestionar la devolución o tratarlo como residuo.
La alternativa pasa por emplear otras fórmulas autorizadas, como el TPO-L, el Methyl Benzoylformate o el Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, que cumplen con la normativa y mantienen los efectos buscados en manicuras semipermanentes.
Los expertos respaldan la prohibición
El catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, recuerda que tanto el TPO como la DMPT son considerados disruptores endocrinos, aunque la prohibición se ha aprobado por su clasificación como CMR. Explica que el TPO, además de su uso en uñas, se emplea en empastes dentales como fotoiniciador.
Por su parte, Miguel Motas, profesor de Toxicología en la Universidad de Murcia, advierte de que la inhalación o el contacto con la piel durante la aplicación es la situación de mayor riesgo, sobre todo para los profesionales. Señala que el DMPT puede provocar daños agudos si se inhala en grandes cantidades y que ambos compuestos están clasificados en la categoría CMR 1B, es decir, de alta peligrosidad.
La doctora María Ángeles Manzanares, ginecóloga de Ginemed Madrid Aravaca, subraya que los estudios en humanos son limitados, pero que los ensayos en animales muestran efectos claros sobre la fertilidad, lo que ha motivado la prohibición.
El proceso europeo
La inclusión de estas sustancias en la lista de prohibidas fue debatida entre los Estados miembros: 25 votaron a favor, 1 en contra y 1 se abstuvo. La Comisión Europea recuerda que la normativa no contempla periodos de gracia. La prohibición afecta a la producción, la importación, la venta y el uso de los esmaltes y geles que contengan TPO o DMPT.