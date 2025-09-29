La ULL logra el puesto 26 en el ranking de Mejores Universidades en España: esta es la titulación que sobresale

La Universidad de La Laguna ocupa el puesto 26 a nivel nacional y el 683 a nivel global en la clasificación de universidades elaborada por Research.com, un portal especializado en evaluar la calidad de la investigación científica mediante parámetros bibliométricos provenientes de diversas fuentes. Este ranking, basado en datos de 2024, considera la suma de los índices D (índice H por disciplina) de todos los académicos afiliados a una institución.
El índice D toma en cuenta las publicaciones y citas de una disciplina específica y solo los investigadores que superan un umbral mínimo de 20 en dicho índice son incluidos en la evaluación. Para la elaboración de este ranking, se analizaron más de 175.585 investigadores en distintas áreas del conocimiento. En el caso de la Universidad de La Laguna, se incluyeron más de 8.000 publicaciones académicas de 34 de sus investigadores que alcanzaron dicho umbral.
Además, la investigación del centro canario mantiene una posición destacada en diversas áreas analizadas por Research.com. En particular, sobresale en Física, donde ocupa el primer puesto a nivel nacional y el puesto 78 a nivel mundial, con más de 4.000 publicaciones registradas en 2024 y diez investigadores que cumplen los requisitos del ranking. La institución también destaca en otras áreas como Matemáticas (puesto 13 a nivel nacional), Psicología (puesto 14), Ecología y Evolución (puesto 18), Neurociencia (puesto 18), Ciencias de los Materiales (puesto 19) y Química (puesto 22).
En conjunto, estos resultados subrayan la sólida producción académica y la creciente relevancia internacional de los investigadores de la Universidad de La Laguna, cuyo impacto en la comunidad científica se refleja en un elevado número de publicaciones y citas. En total, 32 científicos de la universidad figuran en el ranking. Asimismo, el número total de publicaciones de estos investigadores asciende a 8.157, con un promedio de 254,91 publicaciones por académico.
Research.com detalla en su web la metodología utilizada para elaborar esta clasificación, que se basa exclusivamente en fuentes bibliométricas reconocidas a nivel global, ya sean de acceso público o provenientes de organizaciones con amplia experiencia en la recopilación de datos.