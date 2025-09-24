Una peninsular menciona lo que más le sorprendió de Canarias: “Cucarachas en todas las calles”

Valeria Gamallo ha compartido a través de su cuenta de TikTok, un vídeo que se ha vuelto viral al enumerar varias particularidades de la vida en Canarias que, según ella, sorprenderían a cualquier peninsular. Bajo el título “Cosas que sorprenderían a cualquier peninsular sobre las Islas Canarias”, la creadora de contenido comparte detalles cotidianos que han generado debate y simpatía entre los usuarios.
Entre las curiosidades más destacadas, Gamallo explica que en los supermercados de Canarias los helados se venden de forma individual en congeladores, en lugar de estar en cajas familiares, algo poco común en la península. También recuerda que en el Archipiélago los autobuses se llaman “guaguas” y las chanclas son “cholas”, además de que expresiones como “mucho” o “mazo” se sustituyen por el popular “fleje”.
Otra diferencia cultural que señala es el uso extendido de las cholas: “Literalmente, todo el mundo anda en chanclas por la ciudad, no solo en la playa”, cuenta Gamallo, quien incluso menciona la anécdota de una profesora que acude a la escuela en cholas.
En lo gastronómico, destaca la popularidad de los Tirma, una chocolatina que compara con los huesitos, aunque, según dice, “están mucho más buenas”. También hace referencia a un elemento muy característico del paisaje costero: las playas de arena negra, comunes en Tenerife y presentes en el Archipiélago.
@valeriagamall El viaje está siendo fleje divertido #canarias #peninsula #parati #pti #gc ♬ original sound – Valeria
Por último, menciona la abundancia de cucarachas en las calles y la presencia de erizos en los parques, detalles que sorprendieron a sus seguidores y que han suscitado miles de comentarios de quienes reconocen estas realidades o las descubren por primera vez.
El vídeo de Valeria Gamallo acumula ya miles de interacciones y se suma a una tendencia creciente en TikTok: mostrar la vida diaria en Canarias y las diferencias culturales con la península, reforzando la identidad propia del Archipiélago en el ámbito digital.