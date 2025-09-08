El ‘western’ de la Sinfónica de Tenerife conquista La Laguna

La Sinfónica de Tenerife volvió a conquistar ayer al público de La Laguna con la interpretación de emblemáticas piezas del western cinematográfico. Lo hizo en el marco de las Fiestas del Cristo, que vivieron ayer una de sus jornadas destacadas del programa de actos con un concierto extraordinario que no dejó a nadie indiferente.
La cita, de acceso libre, se ha consolidado como un acontecimiento multitudinario en sus más de veinte ediciones. Este año la formación orquestal estuvo bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez con un programa pensado para todos los públicos que recorrió las grandes bandas sonoras del western.
Partituras del género como Silverado (Bruce Broughton); El gran asalto al tren (Jerry Goldsmith); La conquista del Oeste (Alfred Newman); High Noon; El Álamo; y Rawhide (Dmitri Tiomkin), fueron algunas de las que tocaron. A ellas se añadieron otras como Leyendas de pasión (James Horner); Bailando con lobos (John Barry); La leyenda de la ciudad sin nombre (Frederick Loewe); Los siete magníficos (Elmer Bernstein) y El bueno, el feo y el malo, una de las piezas más conocidas de Ennio Morricone, en arreglos sinfónicos que amplificaron la emoción, la nostalgia y el imaginario colectivo del western cinematográfico.
El espectáculo, una coproducción de la Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica del Vallès y el Ayuntamiento de La Laguna, fue concebido como una experiencia escénica y audiovisual para evocar el espíritu de la épica y la aventura. Con guion de Jordi Cos contó con narración del actor Luis Posada, proyección de imágenes cinematográficas, diseño de luces y la participación de destacados solistas como la soprano Andrea Martí, el barítono Toni Marsol y el armonicista Sergi Raya.
Lazos con otros colectivos
La formación del Cabildo estuvo acompañada por la Coral Reyes Bartlet, dirigida por José Híjar Polo, en una colaboración que fortaleció y visibilizó la actividad coral en la Isla. “Contar sobre el escenario con la Coral Reyes Bartlet es una forma de estrechar lazos entre la Sinfónica de Tenerife y los colectivos musicales de la Isla. Esta unión demuestra cómo una institución pública puede servir de impulso para nutrir el ecosistema cultural local, creando sinergias que enriquecen el tejido musical y generan experiencias compartidas de alto valor artístico y social”, declaró el presidente del Patronato Insular de Música y consejero de Cultura, José Carlos Acha, durante el acto de presentación.
También estuvo el director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, quien confesó que “era un placer volver a este concierto tradicional y un privilegio poder compartir con el público un programa tan emocionante, en un entorno tan significativo como la plaza del Cristo y con una orquesta que es parte del alma cultural de esta Isla”.
Asimismo, añadió que “posiblemente en toda su vida no habrá dirigido un concierto más popular que este. El repertorio de bandas sonoras siempre despierta un entusiasmo especial tanto en la orquesta como en el público, y poder escucharlo en directo, con todo el colorido orquestal, es una experiencia vibrante que conecta generaciones”, agregó Pérez.