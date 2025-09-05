El pasodoble Islas Canarias: el ‘himno’ no oficial creado por un catalán

Para muchos, el pasodoble Islas Canarias debería ocupar el lugar de himno no oficial del Archipiélago. Se trata de una de las piezas musicales más vinculadas a la identidad isleña, popularizada internacionalmente gracias a la interpretación de Los Sabandeños. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la autoría recae en un compositor catalán, quien dio forma a una de las melodías más queridas por los canarios y canarias.
La obra fue creada en 1935, a partir de un poema del valenciano Joan Picot, y adaptada musicalmente por Josep María Tarridas Barri, que ya había trabajado en títulos como Canarias bendita o Suspiros canarios. Paradójicamente, Tarridas no pisó suelo canario hasta quince años después de haber escrito el pasodoble.
La trascendencia del pasodoble Islas Canarias fue tal que llegó a situarse entre las composiciones que más ingresos generaron en la SGAE, ya que no solo se escuchaba en las Islas, sino también en la Península, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, donde sigue sonando en fiestas y eventos populares.
Existen momentos históricos que reflejan su alcance. Durante la Transición española, en el primer viaje de los reyes a Santo Domingo, la pareja real fue recibida con este pasodoble en el aeropuerto de la capital dominicana. También fue la pieza escogida en Caracas, en la inauguración de la plaza Benito Pérez Galdós, en sustitución del himno de España, por la polémica internacional generada a raíz de los fusilamientos de Burgos.
El pasodoble Islas Canarias y su autor
El creador de esta obra, Josep María Tarridas Barri (1903-1992), nació en Sant Pol de Mar (Maresme) y se formó musicalmente con Francisco Casellas y Castellet. Desde joven mostró un gran talento: en 1922 fundó la cobla Llevantina, que dirigió durante doce años, además de impulsar el Orfeó La Barretina en Malgrat de Mar. Su trayectoria fue diversa, con aportaciones que abarcaron desde música sinfónica y de banda hasta composiciones para el cine, como Mi barco velero o A la luz de la luna.
El pasodoble Islas Canarias se convirtió en su legado más emblemático. La primera interpretación estuvo a cargo del saxofonista catalán Casanovas, y poco después fue registrado en disco por Ramon Tusquets. Tarridas murió en Madrid el 6 de enero de 1992 con la frustración de que su obra más célebre nunca llegara a ser reconocida oficialmente como himno canario, tal como recordaba aquel día Diario de Avisos.