Accidente en cadena en Canarias: dos coches colisionan después de que una moto resbalara

Todos ellos fueron evacuados a centros hospitalarios
Accidente en cadena en Canarias: dos coches colisionan después de que una moto resbalara
Tres personas han resultado heridas este sábado en Gran Canaria después de que un motorista sufriera una caída y, posteriormente, dos vehículos se vieran involucrados en el accidente y colisionaran al intentar esquivarlo, ha informado el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 16:32 horas en la que informaban de la caída de un motorista en la GC-2, a la altura de los Puentes de Silva sentido norte, Santa María de Guía.

Inmediatamente el CECOES recibió una segunda llamada en la que le alertaban de una colisión por alcance entre dos vehículos que evitaron colisionar con el motorista accidentado.

El motorista, de 40 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia lesiones moderadas y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los otros dos heridos son un hombre y una mujer de 50 años que viajaban en uno de los turismos. Ambos sufrieron cervicalgia de carácter moderado y fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Perpetuo Socorro.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes.

