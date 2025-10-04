Medios ingleses, ante los robos en el aeropuerto Tenerife Sur: “La situación es alarmante”

La Guardia Civil ha completado con 44 detenidos y otros 41 investigados el desmantelamiento de una banda que saqueaba los equipajes en el aeropuerto Tenerife Sur.
Veinte meses después de la operación Oretel se ha complementado con la subsiguiente operación Boro TF, y si en diciembre de 2023 se detuvo a catorce personas e investigado a veinte más (todos ellos trabajadores de empresas que prestan sus servicios en el Reina Sofía de Tenerife) ahora se ha arrestado a otros treinta sospechosos y declarado como investigados a 21 más. En total son 85 implicados, 44 de ellos detenidos.
Reacciones en el Reino Unido por los robos en el aeropuerto Tenerife Sur
The Sun se ha puesto en contacto con algunos turistas habituales de la Isla respecto a los robos en el aeropuerto Tenerife Sur.
“Sabemos que hay delincuencia organizada en la isla y que se han producido robos de maletas en el aeropuerto, pero el alcance de esto es bastante alarmante”, dice uno de los entrevistados.
“No se trata de robos oportunistas. Es una operación criminal bien organizada”, recalca.