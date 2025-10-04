Ni ‘MCPollo’ escapó de los ladrones en el aeropuerto Tenerife Sur

Cuando hace algo menos de dos años la Guardia Civil anunció -para gran conmoción en la sociedad isleña- el desmantelamiento de una red que se dedicaba a, presuntamente, robar en los equipajes del aeropuerto Tenerife Sur (uno de los aeródromos con más tráfico del país), ya alertaron de que el servicio seguía abierto y que la pista a seguir radicaba en cómo lograban rentar las joyas que se habían sustraído. El mensaje enviado entonces no pudo ser más claro: se investigaba a 27 joyerías de la Isla.
Veinte meses después, aquella operación Oretel se ha complementado con la subsiguiente operación Boro TF, y si en diciembre de 2023 se detuvo a catorce personas e investigado a veinte más (todos ellos trabajadores de empresas que prestan sus servicios en el Reina Sofía de Tenerife) ahora se ha arrestado a otros treinta sospechosos y declarado como investigados a 21 más. En total son 85 implicados, 44 de ellos detenidos.
Como ahora recuerda la Guardia Civil, de sus pesquisas deducen que se trata del desmantelamiento de una red dedicada al robo en el interior de maletas de los viajeros en el aeropuerto Tenerife Sur, y se les acusa en consecuencia de ser presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, daños, receptación y blanqueo de capitales.
Para hacerse una idea aún mejor de la exitosa y sistemática sisa organizada en el aeropuerto tinerfeño de referencia y resultante de revisar las maletas que despertaban su interés, hay que tener en cuenta que ya a finales de 2023 se estimó el valor de lo sustraído en 1.953.571 euros.
Modus operandi
Sobre el modus operandi, recordar que los detenidos habrían aprovechado su condición de trabajadores del aeropuerto para cometer los presuntos delitos. En el momento del traslado de las maletas a las bodegas del avión, las cargaban y descargaban a un ritmo más lento y con mayor distancia entre unas y otras; también abrían los equipajes ya en el interior de la bodega, fuera de la vista del resto de usuarios y punzaban la cremallera de las maletas para abrirlas.
Una vez que sustraían de su interior los objetos que les interesaban, entre los cuales había joyas, móviles, relojes y aparatos electrónicos, volvían a cerrar la cremallera para dejar la maleta sin ningún signo de manipulación.
Para que nadie pudiera percatarse de estos delitos, añade la Guardia Civil, los ahora detenidos colocaban las maletas a modo de parapeto entre la puerta de acceso a la bodega y su interior, incluso colocaron cortinas de seguridad, en concreto unas lonas rígidas, que están destinadas a asegurar que el equipaje no se desplace libremente en el interior.
Además, estaban “perfectamente estructurados”, explica la Benemérita, que añade que tenían funciones definidas de forma jerarquizada, donde cada uno se encargaba de una de las partes de la comisión del delito: elegir el vuelo, ocultar los efectos sustraídos, sacarlos de las instalaciones aeroportuarias, la venta de los efectos en joyerías o a través de internet, reparto de beneficios, etc. Al líder lo conocían como el Almendra.
Pero se cayeron con todo el equipo cuando la acumulación de denuncias por parte de los afectados despertó el interés de los investigadores, ya que la Guardia Civil llevó a cabo varios registros, tanto en las taquillas de estos trabajadores del aeropuerto, como en sus vehículos particulares y viviendas. En total se intervinieron 29 relojes de alta gama, 120 piezas de joyería (oro y piedras preciosas), 22 teléfonos móviles de alta gama, apartados electrónicos, 13.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
Como se ha dicho, siguiendo la pista de las joyas los agentes averiguaron en estos meses que era en una joyería ubicada en Santa Cruz de Tenerife donde habrían vendido durante años parte del oro, relojes y objetos preciosos que sustraían de los equipajes, motivo por el cual el pasado jueves y durante una inspección, fueron aprehendidas piezas de joyería valoradas en más de 59.000 euros.
Rescatan a ‘MCPollo’
La anécdota de todo este caso radica en que, cuando se mostró una imagen de lo intervenido en 2023, llamó la atención la presencia de un pollo de plástico entre montones de billetes y objetos robados, a tal punto que cómicos famosos como Berto Romero bromearon al respecto. Como la realidad supera a la ficción, dicho pollo de plástico resultó ser MCPollo, un souvenir comprado en Shanghai que terminó siendo la mascota de la Selección española de Marcha, de largo la más exitosa en la historia del Atletismo español, cuyos componentes agradecieron a los agentes el rescate de su singular talismán, que tampoco había escapado de las garras de los amigos de lo ajeno.
El servicio fue prestado por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras del Tenerife Sur con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 4 de Granadilla.