Accidente grave en Tenerife: un hombre se debate entre la vida y la muerte

Fue llevado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
Un motorista, de 62 años, ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir un accidente en la TF-5, a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.

