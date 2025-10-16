Un accidente en La Laguna provoca retenciones en el tráfico

Un accidente en La Laguna está provocando a esta hora de la tarde importantes retenciones.
El siniestro ha tenido lugar en la rotonda situada entre el puente de Guajara y el Centro Comercial Alcampo La Laguna.
El coche accidentado ocupa parte de la calzada del desvío de la TF-5 hacia la zona.
Hasta el lugar se han trasladado efectivo de Guardia Civil y personal sanitario. Hasta el momento, se desconoce el alcance de posibles heridos.
Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la zona.