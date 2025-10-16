sucesos

Un accidente en La Laguna provoca retenciones en el tráfico

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la zona
Un accidente en La Laguna está provocando a esta hora de la tarde importantes retenciones.

El siniestro ha tenido lugar en la rotonda situada entre el puente de Guajara y el Centro Comercial Alcampo La Laguna.

El coche accidentado ocupa parte de la calzada del desvío de la TF-5 hacia la zona.

Hasta el lugar se han trasladado efectivo de Guardia Civil y personal sanitario. Hasta el momento, se desconoce el alcance de posibles heridos.

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la zona.

