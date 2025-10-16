Grave accidente de patinete en Tenerife: la víctima chocó contra un muro

Una mujer de 40 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente con el patinete en el que circulaba este jueves en Santa Cruz de Tenerife
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente ocurrió sobre las 16.44 horas en la calle Doctor González Coviella, en la capital tinerfeña.
La alerta recibida por el 112 indicaba que una mujer había colisionado con un muro y precisaba asistencia sanitaria urgente.
Hasta el lugar se desplazaron los recursos activados por el CECOES: una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario del SUC valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y elaboró el atestado correspondiente.