Sufre un aparatoso accidente en el Teide y acaba en el hospital

En el rescate participaron efectivos del ERIE de Cruz Roja, Bomberos y personal de Parques Nacionales
Un hombre de 55 años ha sufrido una aparatosa caída este jueves en el sendero 7 de Montaña Blanca, en el Parque Nacional del Teide, siendo preciso su traslado a un centro hospitalario, según informa el 112.

El accidente tuvo lugar poco después de las 16.00 horas, cuando la sala operativa recibía un aviso en el que se comunicaba que un senderista había sufrido una caída y precisaba asistencia sanitaria.

Efectivos del ERIE de Cruz Roja Española, junto a Bomberos del Consorcio de Tenerife y a personal de Parques Nacionales, realizaron el rescate del afectado y su traslado al lugar donde esperaban sanitarios del SUC que le prestaron una primera asistencia.

El hombre presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

