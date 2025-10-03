El inicio del curso lleva el empleo a máximos, con 945.888 afiliados en Canarias

Canarias registró en septiembre un nuevo máximo de 945.251 afiliados de alta en la Seguridad Social, nueve meses después de haber tocado techo por última vez gracias a los buenos datos que se registraron al cierre del año pasado, apoyados en la mayor actividad del periodo navideño.
Esta vez, al empuje del turismo, que sigue marcando el paso de la economía, hay que añadir el inicio del curso escolar, que ha sido clave para estos buenos resultados, con la contratación de miles de docentes y personal administrativo o de transportes, que en julio pasado, al acabar el curso, engrosaron las listas del paro.
Este dinamismo laboral se refleja también en los datos de paro, que llegan a su nivel más bajo en Canarias en 18 años y se quedan en 145.373 demandantes, 13.297 menos (- 8,8%) que en septiembre del año pasado.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social revelan que Canarias se mantiene a la cabeza de España en creación de Empleo, con 30.623 en el último año, un 3,35% más. Solo en el último mes, de agosto a septiembre, el empleo ha crecido en las Islas en 10.368 personas (+1,1%), un incremento que supone la tercera parte de todo el generado en el conjunto del país, donde los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 31.462 (+0,15%).
Las actividades vinculadas directamente con la educación sumaron 4.636 afiliados a la Seguridad Social, hasta los 47.078 (+10,9%), el mayor crecimiento mensual de todas las secciones. A ellas se sumaron otras indirectamente relacionadas con el ámbito educativo, como el transporte, con 1.313 nuevos empleos, hasta un total de 43.944 (+3%), o las actividades administrativas, que ganaron 2.885 afiliados (+4,3%), hasta los 69.740. Por contra, el comercio perdió afiliados en el cómputo mensual, un total de 739, y quedó con un total de 137.392. La hostelería se mantuvo, con un leve crecimiento de 400 empleos, hasta los 154.872.
El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en evolución interanual fue similar, con crecimientos del 9,2% en educación; del 8,2% en transportes; del 5,3% en las actividades sanitarias y de servicios sociales (hasta alcanzar los 96.367 afiliados), y del 4,9% en actividades administrativas.
La hostelería continúa marcando máximos, con un alza interanual del 3% y 4.534 afiliados más que hace un año; la construcción experimentó una nueva mejoría, al alcanzar los 62.642 afiliados, 2.384 más que en septiembre del año pasado (+3,8%), y la industria ganó 1.007 trabajadores, llegando a 42.131 (+2,4%). Los afiliados de la agricultura permanecieron sin cambios, en los 22.416.
Por su parte, los trabajadores inscritos en el régimen especial de autónomos aumentaron hasta alcanzar un nuevo máximo en las Islas, con un total de 145.600, un 2% más que en septiembre de 2024.
Asimismo, según los datos del Servicio Canario de Empleo, el número de personas desempleadas en Canarias descendió en septiembre en 4.842 personas (-3,22%) en relación con el mes de agosto, situándose el total en 145.373 demandantes de empleo. En términos interanuales, la reducción alcanzó las 13.297 personas (-8,38%).La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, destacó que “las personas de 45 años o más, que tradicionalmente concentran el mayor volumen de paro, alcanzan ahora la cifra más baja desde marzo de 2010, con 91.266 demandantes”.
El Hierro, La Gomera y La Palma lideran el descenso del paro en Canarias
El paro bajó en todas las islas tanto en evolución mensual como interanual, siendo Gran Canaria y Tenerife las que mayor descenso acumularon en términos absolutos, dado que son las dos en las que se concentra el grueso de la población del Archipiélago.
No obstante, si se analiza el peso que el descenso de demandantes de empleo tiene sobre el total de la población desempleada en cada isla, se puede observar que La Gomera, El Hierro y La Palma han obtenido un resultado mucho más positivo que las dos islas capitalinas.
Así, en La Gomera el paro ha bajado un 18% en el último año; en El Hierro, un 16,8% y en La Palma, un 13%. En todas se redujo la cifra de demandantes por encima de la media de Canarias, del 8,4%, entorno a la que se situaron Lanzarote y Gran Canaria.
En Tenerife el paro se redujo un 7,9%, por debajo de la media regional, y en Fuerteventura la demanda de empleo bajó solo un 4,6%.