El paro baja en Canarias en septiembre hasta la cifra más baja desde 2007

El paro registrado bajó en septiembre en Canarias en 4.842 personas, un 3,22 %, un descenso que en términos interanuales fue de 13.297 personas, un 8,38 %, lo que elevó a 145.373 el número de desempleados contabilizados en el archipiélago, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo.
Por provincias, Las Palmas cerró septiembre con 75.565 desempleados, lo que supone 2.685 menos que en agosto (-3,43 %) y 6.730 menos que hace un año (-8,18 %). En Santa Cruz de Tenerife, el número de parados quedó en 69.808, tras un descenso mensual de 2.157 personas (-3,00 %) y una reducción interanual de 6.567 (-8,60 %).
En el Archipiélago, los demandantes de empleo ascendieron a 209.713 personas, de las cuales 34.314 estaban ocupadas y 154.755 no ocupadas. Este último colectivo disminuyó en 5.664 personas (-3,53 %) en comparación con agosto y en 13.408 (-7,97 %) respecto a septiembre de 2024.
Por sectores, el paro afectó a 2.299 personas en la agricultura, 5.245 en la industria, 12.266 en la construcción y 114.582 en los servicios. Además, 10.981 desempleados no habían trabajado nunca. En todos los sectores descendió el paro registrado en términos mensuales, salvo en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 320 parados más.
Dentro de este grupo, 4.831 tenían 44 años o más, 2.352 entre 30 y 44 años, 1.207 entre 25 y 29 años, 1.755 entre 20 y 24 años y 836 menos de 20 años.
En septiembre se firmaron en Canarias 67.441 contratos, lo que supone 9.900 más que en agosto (+17,21 %) y 4.663 más que en el mismo mes de 2024 (+7,43 %). De ellos, 30.082 fueron indefinidos, un aumento mensual de 6.296 (+26,47 %) y un crecimiento interanual de 2.348 (+8,47 %). Los 37.359 temporales crecieron un 10,68 % mensual y un 6,61 % interanual.
El pasado agosto se solicitaron en las islas 18.842 prestaciones por desempleo, de las que 17.532 recibieron el alta en un plazo medio de 0,59 días. El número total de beneficiarios fue de 80.954, con un gasto asociado de 109,25 millones de euros.
Valoración del Gobierno canario
La viceconsejera de Empleo, Isabel León, destacó que septiembre deja en las islas “la cifra más baja de paro desde 2007”. Según detalló, entre las personas de 45 años o más, tradicionalmente el grupo más afectado, el desempleo bajó hasta los 91.266 demandantes, el nivel más bajo desde marzo de 2010. Este colectivo redujo el paro en 2.490 personas en un mes y en 7.965 en un año.
En el grupo de 25 a 45 años, el descenso mensual fue de 2.766 parados (-5,64 %) y el anual de 4.455 (-8,78 %). Entre los menores de 25 años hubo un aumento mensual de 414 desempleados (+5,60 %), aunque la comparativa interanual reflejó un descenso de 877 personas (-10,09 %).
El paro de larga duración se situó en 67.304 personas, su nivel más bajo desde febrero de 2009, con un descenso mensual de 921 (-1,35 %) y de 6.729 en un año (-9,09 %).
La directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, subrayó el repunte en la contratación registrado en septiembre y la bajada del paro en todas las islas. Los mayores retrocesos se dieron en Gran Canaria (2.263 menos, -3,45 %), Tenerife (2.003 menos, -3,09 %) y Lanzarote (313 menos, -4,42 %). También descendió en La Palma (131 menos, -2,27 %), Fuerteventura (109 menos, -1,96 %), La Gomera (22 menos, -2,45 %) y El Hierro (1 menos, -0,18 %).
Afiliación a la Seguridad Social
El número de afiliados a la Seguridad Social en Canarias alcanzó en septiembre los 945.251, lo que supone 10.368 más que en agosto (+1,11 %) y 30.623 más que en septiembre de 2024 (+3,35 %).
En la provincia de Las Palmas, con 493.244 afiliados, el aumento mensual fue de 5.470 personas (+1,12 %) y el anual de 14.922 (+3,12 %). En Santa Cruz de Tenerife, los afiliados se situaron en 452.007, con un alza mensual de 4.899 (+1,10 %) y anual de 15.701 (+3,60 %).
Al cierre de septiembre se contabilizaron en Canarias 812 trabajadores en ERTE, de los cuales 418 eran mujeres. 740 permanecían en suspensión total de la actividad y 72 en suspensión parcial.