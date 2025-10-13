Agapito de Cruz Franco y la escritura en movimiento

“Necesito la escritura para expresarme y para encontrarme; para relacionarme con la sociedad y con la naturaleza que me rodea. La escritura es como el agua fresca cuando tienes sed. Desde joven me ha gustado escribir y esta vocación es, en buena medida, el resultado de estar en la plaza del pueblo conversando con la gente. Pueblo y gente son dos palabras que dan nombre a esta necesidad”.
Agapito de Cruz Franco, maestro de escuela jubilado, nacido en 1953 en Belver de los Montes (Zamora) y afincado en Tenerife, donde el Ayuntamiento de La Orotava le otorgó en 2022 el título de Villero de Honor, explica de esta manera la razón de ser de una actividad que le acompaña prácticamente desde siempre y ahora acaba de dar como fruto dos nuevos libros, titulados Poemas populares y Notas del móvil, que, como él mismo manifiesta en esta charla con DIARIO DE AVISOS, “son hermanos mellizos, nacieron a la vez, y poseen ciertas semejanzas, al tiempo que también son muy diferentes”.
La recaudación que se obtenga por la venta de ejemplares irá destinada a asociaciones de lucha contra el cáncer
Poemas populares, cuyo diseño, portada e ilustraciones son obra de la artista orotavense Daniela González Yumar (que también asumió la realización de la portada de Notas del móvil), se vertebra a partir de cuatro apartados: De la naturaleza y el tiempo, Panza de burro, De la gente del pueblo y Política. “Son poemas que surgen de una manera espontánea -detalla el autor-, que fueron naciendo conforme a las épocas del año, en los que se recogen cuestiones de las que habla el pueblo y también personas que escribieron poemas para el pueblo. Ahí están, por ejemplo, Domingo Rodríguez del Rosario, Chucho Dorta o un señor del lugar donde nací, Álvaro Gaspar Martínez…”.
BARDOS SIN ESCUELA
En este punto, Agapito de Cruz Franco menciona el texto que figura en la contraportada de la obra -un libro que está dedicado a su hermana y a su esposo-, en el que explica el aroma que impregna Poemas populares: “A las druidas de los bosques, bardos sin escuela, poetas del pueblo. A cuantos desde la sencillez han cantado y cantan a la gente en el folclore, el carnaval, la religiosidad de nuestros templos o las fiestas de los barrios, con su palabra húmeda del sudor y su voz templada por las madrugadas”.
Mediante el uso de cuartetas, romances, décimas, tercetos, sonetos y verso libre, el escritor va construyendo un mosaico de poesía popular. “El libro trata de la gente del pueblo, de cómo habla, canta y escribe, de las cuestiones que le interesan, de aspectos que forman parte de la cultura popular”, argumenta.
Hay una milonga dedicada a Mafalda, el icónico personaje del dibujante Quino, y hay versos para Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. También se hallan unos en torno a El candil de la fuentecica, un libro escrito por Pedro Pardo Berbel, “que es de Almería y dio clases hace muchos años en el Colegio Ramón y Cajal de La Orotava, en el que rescata cuentos y romances tradicionales”.
En las páginas de Poemas populares se puede leer un curioso diálogo. En 2019, con motivo de la organización de las Jornadas de Oralidad celebradas en el IES La Orotava-Manuel González Pérez, el profesor Miguel Rodríguez, el versador Joseíto Bienes y el propio Agapito de Cruz Franco se comunicaron a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, con la singularidad de que mantuvieron esa conversación recurriendo a la décima palmera.
“Tampoco faltan las cuestiones políticas -apostilla el autor-, que se abordan cada día en el Parlamento de la calle, que es lo que comenta la gente de una manera muy sencilla y, sobre todo, muy real, acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país”.
EL TELÉFONO
La portada de Notas del móvil, el segundo libro que acaba de publicar Agapito de Cruz Franco, refleja cómo se gestó. Se trata de una fotografía de la calle de San Juan, en La Orotava, donde su autor aparece enmarcado en la pantalla de un teléfono móvil mientras camina.
La obra está dedicada a Mila Expósito González, su compañera, quien además firma un anexo, titulado Gracias a la vida, como la canción de Violeta Parra, que popularizaron tanto ella como Mercedes Sosa. El prólogo es obra de otra joven orotavense, Celia Lorenzo Ramos, quien con solo 16 años publicó su primera novela, Autofagia, Premio Índice en 2021.
“Estos libros son mellizos; poseen ciertas semejanzas, al tiempo que también resultan muy diferentes”
LAS IDEAS
“Notas del móvil es justo eso -comenta De Cruz Franco-, la consecuencia de las ideas y temas que me venían a la cabeza mientras caminaba y que fui recogiendo en el teléfono para luego desarrollarlas en casa”.
En este caso, el volumen se articula a partir de las secciones Crítica, “o bien social, o bien política, o bien histórica”, detalla; Paisajes con historia; Discursos institucionales, que reúne textos elaborados y luego expuestos con motivo de diferentes actos públicos, y Atardeceres, en el que de nuevo la poesía, pero de otra manera y, sobre todo, en verso libre, vuelve a estar presente.
“Al tratar en el libro cuestiones tan distintas, se me ocurrió titularlo, precisamente, a partir de la manera en la que se originaron”, señala acerca de esta suerte de miscelánea que ahora presenta a los lectores.
ESPONTANEIDAD
“Para Agapito de Cruz Franco -escribe la escritora Celia Lorenzo Ramos en su prólogo- esta extensión digital guarece decenas de semillas de espontaneidad a la espera de ser germinadas en textos. Es de este cultivo tierno y escrupuloso, a partes iguales, que nace Notas del móvil”.
“Reposa allí -continúa la prologuista- desde la simiente de una afilada crítica a la involución en El progresismo de los cangrejos hasta un lindísimo arrebato lírico acerca del olvido. Las medias tintas que todos albergamos en nuestros teléfonos móviles cristalizan en este libro magníficamente, fragmentado entre lo ácido de la Crítica, lo prolijo de los Paisajes con historia, lo convocante de los Discursos institucionales y lo íntimo de sus Atardeceres”.
Y es que la de Agapito de Cruz Franco, como apunta Lorenzo Ramos en ese texto de apertura, es una escritura en movimiento. “Cuando se me ocurre algo mientras camino, cuando estoy en la playa, en el monte o en el huerto -indica el escritor-, anoto esas primeras ideas en el móvil. Y luego, ya en casa, en ese ejercicio de soledad que es la escritura, las voy desarrollando”. “Pero no escribo con un horario fijo ni elaboro una planificación”, puntualiza. “Todo el proceso se desarrolla de una forma muy natural, cuando llega el momento. Sí que es cierto que cuando tengo algún escrito a medio hacer, me digo que hay que terminarlo y le puedo dedicar muchas horas, pero en otras ocasiones pueden pasar días y semanas sin ponerme a ello”.
Algo parecido ocurre con el hecho de que Notas del móvil y Poemas populares se publiquen simultáneamente. “Los dos libros han ido tomando forma de manera paralela, no lineal”, afirma el escritor. “Escribía uno, lo interrumpía y me ponía con el otro, para luego volver al primero y, más tarde, al segundo”.
LA PRESENTACIÓN
El pasado 2 de octubre, el Centro Municipal de Mayores de San Agustín, en La Orotava, sirvió de escenario para la presentación de Poemas populares y Notas del móvil. Además del autor, el acto, que fue coordinado por la profesora de Literatura y dinamizadora cultural Judith Pereira, contó con la participación del alcalde del municipio, Francisco Linares -el Ayuntamiento ha colaborado en ambas ediciones-, y Celia Lorenzo Ramos y Daniela González Yumar.
La recaudación que se obtenga con la venta de los ejemplares de ambas obras irá destinada a contribuir a la labor que desarrollan asociaciones de lucha contra el cáncer.