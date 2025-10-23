violencia de gÉnero

Detenido un hombre por agredir a su pareja en Santa Cruz de Tenerife

Había llegado a la vivienda de madrugada y bajo los efectos del alcohol, tratando de mantener relaciones sexuales
Detenido un hombre por agredir a su pareja en Santa Cruz de Tenerife. Policía Local
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron la pasada madrugada a un hombre de 35 años, identificado como A.B.C.A., por ser el presunto agresor de su pareja, una mujer de 23 años, en la vivienda que comparten en la zona de García Escámez de la capital tinerfeña.

El servicio policial se activó tras una llamada de la mujer, que manifestó haber sufrido un episodio de violencia de género.

Los policías fueron requeridos cerca de las 02:00 horas de este jueves para que acudieran a un piso donde una mujer solicitaba ayuda tras ser agredida por su pareja.

Según relató la afectada, su pareja había llegado tarde a la vivienda y bajo los efectos de haber consumido alcohol, tratando de mantener relaciones sexuales con ella, a lo que la mujer se negó.

A partir de ese momento, comenzó a empujarla y golpearla, por lo que la víctima solicitó ayuda.

Al parecer, no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones.

La mujer, que se encontraba muy nerviosa, fue informada y asesorada por los agentes sobre sus derechos y los recursos a su disposición.

Una patrulla policial acompañó a la víctima a un centro de salud y otros agentes procedieron a la detención de A.B.C.A., que se encontraba durmiendo en una habitación de la vivienda.

El hombre fue identificado y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial por estos hechos.

