Ahmadou, talento y esfuerzo en busca de apoyo para construir un sueño

“El talento no debería depender del lugar donde uno nace”, afirma con una sonrisa Ahmadou Ba, un joven senegalés de 19 años que empieza a dar forma a su sueño de estudiar al haber sido admitido en la Universidad de La Laguna, donde cursará Lengua y Literatura Española.
Con gran esfuerzo y perseverancia, desafía a un destino que prácticamente le venía dado y, aunque ya ha sorteado unos cuantos retos, todavía quedan cuestiones importantes que resolver antes de poder dedicarse a su prioridad, que es sacar adelante sus estudios.
Ahmadou necesita reunir unos 6.000 euros con los que costear los gastos que conllevará su estancia educativa en Tenerife, y solicita apoyo económico a través de una plataforma de financiación colectiva de proyectos.
En un correctísimo español, Ahmadou, que vive en el pueblo de Mpal, en la región de Saint Louis, explica que aprendió el idioma por su cuenta y que se emocionó “hasta las lágrimas” al recibir la comunicación de la ULL aceptando su solicitud. “Este paso me ilusionó tanto, y me hizo recordar a otros jóvenes como yo, ya que cruzar una frontera legal para estudiar puede ser más complicado que aprender un idioma desde cero”, señala.
“Los gastos de seguro médico, visado y matrícula son demasiado altos para alguien de mi entorno” y por eso, “pido ayuda, no por caridad, sino porque quiero hacerlo de una manera legal y con papeles”, añade con una madurez poco usual para alguien de su edad. Ahmadou remata su exposición con una llamada a la acción pero también con una idea para reflexionar: “Si puedes colaborar, estarás apoyando un esfuerzo sincero y ayudando a demostrar que el talento no debería depender del lugar donde uno nace”.
La campaña de financiación para los estudios de Ahmadou parte de la iniciativa de un grupo de personas que en 2017 fueron a Senegal para un proyecto de cooperación internacional vinculado a la educación. Allí conocieron a Ahmadou, que entonces debía tener unos 11 años. “Nos conmovió profundamente su inteligencia, su humildad y su deseo genuino de aprender”, explican.
Los promotores de la campaña explican que, gracias a mucho trabajo colectivo, Ahmadou ya ha logrado llegar a Tenerife con visado de estudios, pero todavía se necesita ayuda para cubrir todos los gastos que ha tenido que asumir y completar así los trámites pendientes. “Por eso activamos esta campaña: para recaudar fondos que cubran sus necesidades académicas y legales, y asegurar que Ahmadou pueda continuar sus estudios con estabilidad y plenitud”, indican.
“No es caridad, es justicia”
El dinero que se recaude irá destinado a cubrir gastos que Ahmadou ya ha asumido o tiene por delante como estudiante internacional en la ULL, pero, sobre todo, este apoyo económico servirá para costear su manutención durante el curso, apoyar su integración, y facilitar su ingreso en una residencia universitaria. “Cada euro que aportes se destinará íntegramente a su proceso migratorio y educativo. El dinero será gestionado con transparencia desde Canarias por quienes le acompañamos y creemos en él”.
Ahmadou ha sido acogido inicialmente por personas vinculadas a la Universidad de La Laguna que le han ofrecido alojamiento, manutención y acompañamiento en sus primeros pasos. El objetivo es que pueda acceder pronto a una residencia de estudiantes, desde donde continuar su proceso con mayor autonomía y cercanía a la vida universitaria.
Esta red de apoyo se ha tejido desde el convencimiento de que la suma de muchas pequeñas voluntades puede conseguir objetivos enormes, como que un joven de 19 años construya un sueño, aupado por todas las manos que quieran impulsarlo. “Conocer a Ahmadou es entender que le espera un gran futuro y que tu ayuda ha marcado una diferencia real. Esto no es caridad. Es justicia. Es una apuesta por el talento, la educación y la solidaridad”, aseguran.