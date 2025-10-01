El ‘monstruo’ que han encontrado en una alcantarilla en Tenerife: “Genera el 100% de las averías”

Un “monstruo de las toallitas” en una alcantarilla de Tenerife. Teidagua, empresa mixta que gestiona el agua de La Laguna, ha compartido en sus redes sociales un impactante vídeo en el que se aprecian los estragos que las toallitas pueden hacer en la red pública de agua.
“Durante la primera mitad de 2025, la primera causa de obstrucciones en la red de alcantarillado se debió a las toallitas”, señalan.
Destacan que son las toallitas provocan “el 100 de las averías de las estaciones de bombeo de las alcantarillas” asegurando que limpian “30 toneladas al año” de las mismas.
Toallitas en alcanatrillas: causas de vertidos en playas de Tenerife
El Ayuntamiento de Candelaria informó el pasado feberero a todos los vecinos y visitantes de que, de manera preventiva, debía prohibir el baño en las playas de Los Guanches y El Alcalde.
El vertido que originó esta situación tuvo lugar el pasado 21 de febrero, detectándose en un pozo de registro de la red de saneamiento unitaria ubicado en la Avenida de La Constitución.
La causa principal fue la acumulación de toallitas en la red de alcantarillas, un problema recurrente a pesar de las numerosas labores de limpieza y mantenimiento preventivo que realiza el servicio municipal de aguas. Este incidente no solo generó el vertido, sino que además supuso un coste para el municipio debido a la renovación de las bombas dañadas por la obstrucción.