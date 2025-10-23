Alerta alimentaria en España por Salmonella en una especia muy consumida en Canarias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria en España por la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba, procedente de la India.
El aviso se originó en Italia y fue trasladado a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).
El producto afectado es la cúrcuma en polvo “Haldi Powder”, con número de lote 080824 y fecha de consumo preferente 22 de abril de 2026.
Se comercializa en bolsas de 100 gramos, 400 gramos y un kilo, a temperatura ambiente. AESAN advierte que no debe consumirse en ningún caso.
Se vende en Canarias
Según la información disponible, la distribución inicial del producto ha alcanzado las comunidades de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que haya sido redistribuido a otras regiones. Las autoridades sanitarias autonómicas ya han sido notificadas para retirar los lotes afectados del mercado.
La cúrcuma, cada vez más presente en los hogares y restaurantes canarios, se ha popularizado por su uso en platos tradicionales adaptados y en la cocina saludable. Por ello, la alerta ha generado preocupación entre consumidores y establecimientos que utilizan habitualmente esta especia.
AESAN recomienda a quienes tengan el producto en casa que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas compatibles con salmonelosis, como diarrea, fiebre, vómitos o dolor abdominal, se aconseja acudir al centro de salud para su evaluación médica.
¿Qué es la Salmonella?
La Salmonella spp. es una bacteria causante de infecciones gastrointestinales que pueden ser graves en niños, ancianos o personas inmunodeprimidas.
AESAN recuerda que mantiene activa su red de control y vigilancia para evitar riesgos en la cadena alimentaria.
Para más información, la Agencia dispone de recursos específicos sobre la salmonelosis y otras enfermedades de transmisión alimentaria en su web oficial.