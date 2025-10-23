consumo

Alerta por presencia de gluten sin etiquetar en un cereal ecológico vendido en Canarias

La Aesan recomienda a las personas que tengan el producto en sus casa que se abstengan de consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de gluten sin etiquetar en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo.

El producto se ha distribuido inicialmente en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable su presencia en otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Los datos del producto implicado son Bulgur integral ecológico de La Finestra Sul Cielo en bolsa de plástico con número de lote 50270 y fecha de caducidad: 03/12/2026.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

