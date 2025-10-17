Alerta sanitaria por presencia de Listeria y E. coli en queso de cabra

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera.
Según ha detallado la AESAN, la notificación procede de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
La incidencia fue detectada en los autocontroles de la propia empresa, que la comunicó a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación, con el objetivo de evitar la comercialización de alimentos no seguros.
Los datos del producto implicado son los siguientes:
- Nombre del producto: Queso de Cabra Moho Blanco
- Marca: Suerte Ampanera
- Número de lote: 2509262
- Fecha de caducidad: 10/12/2025
- Peso de la unidad: 450 g
- Temperatura de conservación: refrigerado
De acuerdo con la información disponible, la distribución inicial del producto se ha realizado en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya redistribuciones a otras comunidades.
La alerta ha sido comunicada a las autoridades autonómicas a través del SCIRI para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.
Recomendaciones si has comprado es el queso afectado por la alerta
La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio unidades del producto afectado que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo hecho y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud.
Asimismo, las mujeres embarazadas deben consultar las recomendaciones de la AESAN sobre prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante el embarazo, debido al riesgo asociado a Listeria monocytogenes.
La Agencia recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.