Alertan de la desaparición de una patera rumbo a Canarias con 44 personas desde hace un mes

La Asociación Marroquí de Asistencia a Migrantes en Situación Vulnerable alertó ayer de la desaparición de una patera con 44 migrantes que salió el pasado 24 de septiembre desde las costas de Dajla, en el Sáhara Occidental, con rumbo a Canarias.
Mediante un comunicado, la entidad detalló que la embarcación salió en la madrugada de la referida jornada (hace ya casi un mes) y que entre sus ocupantes había 27 personas de nacionalidad marroquí. De ellas, tres eran mujeres y había dos niños (de 11 y 14 años de edad), además de otras 17 de origen subsahariano. “Tras varios intentos, la asociación logró contactar con algunas familias, la mayoría de las cuales eran de Casablanca y Midelt (en el interior de Marruecos)”.
La asociación hizo un llamamiento al Gobierno marroquí, los guardacostas alauitas y españoles y a organismos internacionales y de derechos humanos para intervenir “de manera urgente e inmediata para ayudar a las familias a determinar el destino” de los 44 emigrantes desaparecidos.
“[Estos migrantes] huyeron en busca de un futuro mejor y una vida digna, o para reagruparse con sus cónyuges tras múltiples denegaciones de visado en el marco de la reagrupación familiar. Renovamos nuestras exigencias de procesar a los responsables, compensar a las familias e informarse del destino de sus hijos”, añade la entidad.
Por otra parte, la asociación se refirió a otra patera con 51 personas, marroquíes y subsaharianos, entre ellos tres mujeres, que fueron rescatados hace días por las autoridades marroquíes en las costas atlánticas frente a la ciudad sureña de Tan Tan.
Basándose en informaciones de los familiares, reseñaron que la embarcación salió de las costas atlánticas el pasado 13 de octubre y fue localizada tras haber estado ocho días a la deriva. Según lo indagado hasta ahora, uno de los ocupantes de la embarcación, al parecer subsahariano, falleció.
A la fuerza
Por si fuera poco, ayer se desveló que el cayuco llegado por sus propios medios el pasado lunes a La Restinga (El Hierro) había sido robado en Senegal y que entre los que llegaron a Canarias con esta barquilla estaba un pescador que dormía en la embarcación cuando la sustrajeron y fue traído a la fuerza hasta las Islas, en información verificada tras la denuncia presentada por el propietario en ese país y facilitada por las autoridades mauritanas a la Guardia Civil.