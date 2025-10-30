El astroturismo se consolida como complemento al ocio de sol y playa

El astroturismo es una de las grandes tendencias en el segmento experiencial: atrae a un público que desea vivir la naturaleza de noche y alejarse de la contaminación lumínica.
España despunta como un destino privilegiado para esta actividad, con algunos de los cielos más limpios de Europa y una red en expansión de destinos certificados en lugares como Canarias, Gredos, Sierra Morena y Teruel.
El auge de esta modalidad responde en parte a la creciente búsqueda de desconexión digital. “Mirar las estrellas es, al mismo tiempo, una experiencia sensorial y emocional”, expresa Valentina Masarin, directora de márquetin de Freedome. “Conecta perfectamente con la nueva manera de viajar: más consciente, más pausada y más vinculada al territorio”, apostilla. La plataforma ofrece diversas experiencias.
Canarias es conocida internacionalmente por sus condiciones excepcionales para la observación de las estrellas. La calidad de sus cielos es tal que se encuentran protegidos por la Ley sobre la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC y cuenta con tres reservas, el distintivo que acredita la escasa contaminación lumínica.
Desde todas las islas pueden divisarse gran una cantidad de constelaciones, pero es en La Palma y en Tenerife donde se hallan los dos observatorios astronómicos internacionales del IAC que se dedican al estudio de los astros. Se programan visitas guiadas por sus instalaciones para explorar el universo.
La montaña de Guajara constituye, con sus 2.718 metros, el punto más elevado del Parque Nacional del Teide y el tercer pico más alto de Tenerife. De fácil acceso en coche hasta su base, el recorrido de ascenso hasta la cumbre lleva más esfuerzo.
“Conviene ir provisto de ropa y calzado adecuados, alimentos y bebida”, avisan. No hay servicios en las proximidades, dado que el Parador de Turismo queda a cinco kilómetros y El Portillo está a catorce kilómetros.
En la montaña de Guajara, durmiendo al aire libre, el amanecer brinda un espectáculo de luz y color mientras el sol despunta sobre el horizonte: “De noche, la visión del cielo hacia el horizonte permite contemplar la constelación de Casiopea, con su forma de uve doble. A su izquierda cuelga la estrella Polar, que indica el norte. A la derecha de Casiopea, hacia el este, un cuadrado de estrellas se levanta a medida que transcurre la noche. Es Pegaso, el caballo alado de la mitología griega”.
En lo alto de El Paso, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, el mirador Llano del Jable convida por el día “unas espléndidas vistas sobre el Valle de Aridane, con el antiguo volcán de Montaña Quemada en primer término”. Ya por las noches, este sitio se transforma en “un estupendo balcón natural para contemplar unas panorámicas únicas del cielo”. Hay paneles informativos y aparcamientos. Se recomienda llevar ropa de abrigo.