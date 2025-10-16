El atrincherado en Tenerife protagonizó hechos similares hace dos semanas

El varón que se había atrincherado esta mañana en una vivienda de la calle de Tagore, en Ofra (Santa Cruz de Tenerife) ya protagonizó un suceso muy similar hace tan solo dos semanas, según información captada en fuentes de toda solvencia.
En aquella ocasión, miembros de la Policía Local capitalina lograron calmar las aguas y convencerle de que depusiera de su violenta actitud, y que como es obvio, llevan sufriendo los vecinos desde hace tiempo.
Si hoy se atrincheró con un arma blanca, hace dos semanas lo que motivó la intervención de los agentes fue que se dedicó a romper las puertas de otras viviendas, para lógica alarma de dichos vecinos.
Es menester recordar que se trata de una persona con amplios antecedentes de problemas de salud mental.
A esta hora del día, la Policía Nacional ha logrado convencerle de que se entregase, evitando así no solo que hiciera daño a alguien sino también a sí mismo