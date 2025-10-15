Bermúdez: “Estoy imposibilitado para poder actuar con indigentes con problemas de salud mental”

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha lanzado un nuevo SOS al Gobierno de Canarias y a la Justicia ante el problema que se vive en las calles de la ciudad, donde una parte importante de las personas sin hogar presentan alguna patología mental.
“Creo que el sistema los tiene abandonados y no les da respuesta, pues sin este consentimiento, o si un juez no lo ordena, nosotros no somos los competentes, sino lo es el Servicio Canario de la Salud. Por ello, me veo imposibilitado para poder actuar con eficacia porque no me lo permite la ley”.
El regidor indicó ayer, tras el caso del sinhogar Francisco, del que se hizo eco DIARIO DE AVISOS, que está “preocupado” por la situación de estas personas sin hogar en la ciudad. “Una inquietud que compartimos con los vecinos y que responde a una realidad compleja, pues, en gran medida, tenemos las manos atadas ante un problema que excede nuestras competencias municipales. Pese a ello, hacemos un gran esfuerzo y somos el Ayuntamiento que más invierte en asuntos sociales de Canarias. Hemos identificado y acompañado a todas las personas sin hogar, la mayoría de ellas con patologías mentales. Sin embargo, en muchas ocasiones, ese trabajo se ve limitado porque el sistema nos impide actuar sin una orden judicial, lo que genera una profunda frustración tanto en los equipos técnicos como en quienes queremos ofrecer una respuesta humana y efectiva”.
Bermúdez aseguró que “nuestro compromiso sigue firme en intentar aportar alguna solución real y digna para estas personas en situación de calle y, por ello, estamos manteniendo reuniones con las ONG, profesionales y otras administraciones para ver si entre todos encontramos alguna respuesta eficaz”.
El alcalde rechazó que sea un problema de negligencia municipal, porque “eso sería si miramos para otro lado y, en este caso, estoy preocupado por la situación de las personas indigentes en nuestra ciudad. El SCS no les da una respuesta adecuada, la cual no pasa con solo llevarlos a un hospital cuando tienen un episodio agudo, tratarlos cinco horas y volverlos a soltar en la calle. Eso no es una respuesta eficaz”.
Además, incidió en que la Justicia bloquea dar ayuda a estas personas salvo que ellos quieran, “problemática con la que nos encontramos muchas veces. Los jueces prefieren defender el derecho de los sinhogar al de ser tratados, cuando éste se ve limitado por sus capacidades mentales”.