Así es el primer café de gatos de Tenerife: con 12 felinos para trabajar o desconectar

Santa Cruz de Tenerife contará con su primer café de gatos, único en Canarias, muy pronto. La cuenta de Instagram Paseando por Santa Cruz ha anunciado la apertura de La Gatería Miaumigo, un concepto que ya se encuentra en otros países.
Un café de gatos es un tipo de local donde los visitantes pueden interactuar o simplemente observar a los gatos mientras disfrutan de una bebida, como café o té. Algunos de estos espacios también cuentan con zonas de lectura o áreas pensadas para la relajación. El acceso suele requerir el pago de una tarifa por tiempo de estancia.
Para su funcionamiento, estos establecimientos deben cumplir con normativas específicas orientadas a garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de los clientes, además de contar con la licencia correspondiente que autorice la actividad.
Según señala Paseando por Santa Cruz, en este café de gatos “los visitantes pagan solo por el tiempo que permanecen en el local, y durante su estancia podrán disfrutar de té, café, agua y conexión wifi sin coste adicional. Además, podrán interactuar con los gatos que habitan el lugar, en un entorno tranquilo y acogedor pensado para leer, trabajar, estudiar o simplemente desconectar”.
Este café de gatos estará ubicado en el santacrucero barrio de Duggi.
El concepto café de gatos se expande por el mundo
El primer café de gatos del mundo, conocido como Jardín de Gatos, abrió sus puertas en Taipéi, Taiwán, en 1998. Su éxito fue tal que atrajo la atención del público japonés, lo que impulsó la expansión del concepto hacia Japón.
En 2004, se inauguró en Osaka el primer establecimiento de este tipo en el país nipón, llamado Neko no Jikan (“Tienda de Gatos”). Desde entonces, los cafés de gatos se han multiplicado en Japón, especialmente en Tokio, donde hoy existen más de 40 locales. Uno de los más emblemáticos fue Neko no Mise (“Tiempo de Gatos”), abierto en 2005 por Norimasa Hanada, considerado el pionero del formato moderno.
Algunos de estos locales se especializan en razas concretas o en gatos de un color determinado, como los negros, y varios tienen como objetivo fomentar la adopción y sensibilizar sobre el maltrato animal. También existen versiones dedicadas a otras mascotas, como los conejos, que gozan de gran popularidad en Japón. La expansión de estos cafés se explica, en parte, por la restricción de tener animales en apartamentos urbanos.
El fenómeno se extendió después a Europa: en marzo de 2012 abrió el Café Neko en Viena, y un año más tarde, el 21 de septiembre de 2013, se inauguró el primer café de gatos de París, en el barrio del Marais. En España, el pionero fue La Gatoteca, abierta en octubre de 2013 en Madrid, como sede de la ONG ABRIGA, dedicada a la adopción y protección de gatos.