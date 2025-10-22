La cafetería de Santa Cruz donde comerte un bretzel como si estuvieras en Alemania

Bretzelita, una nueva cafetería y panadería situada en la calle La Luna, 4, en Santa Cruz de Tenerife, abrió sus puertas el pasado 12 de agosto para traer a la capital un pedacito de Alemania. Su especialidad son los bretzels recién horneados, elaborados de forma artesanal y con una variedad de sabores que van desde los clásicos hasta propuestas innovadoras y dulces.
En Bretzelita se pueden encontrar desde el bretzel original hasta versiones rellenas de mantequilla y cebollino o incluso de hummus de remolacha y rúcula. También hay opciones dulces, con forma de bretzel pero sabor a donut, ideales para los más golosos.
El local, con un estilo chic y acogedor, combina el aroma del pan recién horneado con una cuidada selección de cafés de especialidad y bebidas como el popular té matcha, muy demandado entre los amantes de las tendencias saludables.
Bretzelita no solo ofrece un desayuno o tentempié diferente, sino una experiencia gastronómica que transporta a Alemania a través del sabor, la textura y la frescura de cada pieza. Una propuesta original que ya empieza a conquistar a quienes buscan un rincón distinto en el corazón de Santa Cruz.