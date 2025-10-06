Aparatosa caída en un charco de Tenerife: los bomberos tienen que intervenir

Un hombre de 63 años ha sido trasladado este lunes al Hospital del Sur tras una aparatosa caída en las inmediaciones de un charco de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el afectado había caída en una zona de rocas próxima al charco de Archile, en el municipio de San Miguel de Abona.
Pasadas las 11:00 horas, se movilizaron los recursos de emergencia para prestar asistencia al hombre. Efectivos de bomberos accedieron hasta el afectado y le prestaron la primera atención.
Una vez inmovilizado, lo trasladaron en camilla hasta el lugar en que se encontraba el personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, que procedió a su asistencia por un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y lo trasladó al Hospital del Sur.
Guardia Civil y Policía Local intervinieron en la emergencia.