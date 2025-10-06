sucesos

Un joven sufre una grave caída en los prismas de Puerto de la Cruz

El afectado, un joven de 31 años, trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias
Un hombre, de 31 años, ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de Puerto de la Cruz, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en el Puerto Pesquero, en la zona de los prismas, de Puerto de la Cruz, de donde bomberos de Tenerife tuvieron que rescatar al afectado.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el herido presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la diligencias correspondientes.

