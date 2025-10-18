Cajasiete y el Colegio de Arquitectos renuevan su Acuerdo para Impulsar la Actividad Profesional en Tenerife, La Gomera y El Hierro

Cajasiete y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, representados por el director de Relaciones Institucionales de la entidad financiera, José Manuel Garrido García y por la decana del Colegio, María Nieves Febles Benítez respectivamente, han formalizado la renovación de su convenio de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo principal ofrecer a los colegiados un paquete específico de productos y servicios financieros en condiciones preferentes.
La firma de la renovación tuvo lugar en la sede colegial, consolidando la alianza estratégica entre la entidad financiera y el colectivo profesional de la arquitectura en la provincia occidental de Canarias.
El acuerdo busca continuar siendo una herramienta de apoyo al desarrollo profesional y a la gestión económica de los arquitectos, tanto para aquellos que trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena.
En virtud de esta renovación, Cajasiete mantiene a disposición de los colegiados una amplia gama de soluciones financieras en condiciones ventajosas, entre las que se incluyen: Financiación especializada para el desarrollo de la actividad profesional, incluyendo pólizas de crédito y préstamos para inversiones; Productos adaptados a autónomos y empresas, como el servicio de pago a proveedores y nóminas, o el Confirming deudor; Ofertas hipotecarias y de consumo con condiciones mejoradas para la adquisición de vivienda o proyectos personales; Servicios de gestión diaria como cuentas especiales y productos de ahorro e inversión con beneficios exclusivos y una amplia gama de Seguros para particulares y autónomos con descuentos sobre la prima neta.
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó la importancia de este acuerdo: “Renovar nuestra colaboración con el Colegio de Arquitectos subraya nuestro compromiso firme con un colectivo que es clave para el desarrollo social y económico de nuestras islas. Nuestro objetivo es seguir facilitándoles herramientas financieras robustas que se adapten a la realidad de su actividad y fomenten su estabilidad y crecimiento.”
Por su parte, la decana del Colegio, María Nieves Febles, señaló: “Esta renovación con Cajasiete es una excelente noticia para nuestros colegiados. Las condiciones preferentes que nos ofrece la entidad son un apoyo significativo para aliviar las cargas financieras y nos permiten seguir centrándonos en la excelencia de nuestro trabajo. Es un convenio que valoramos muy positivamente por su apoyo constante al ejercicio profesional.”
La colaboración entre Cajasiete y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro se afianza así como un pilar fundamental en la estrategia de la entidad de impulsar el crecimiento de los colectivos profesionales en Canarias.