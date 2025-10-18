branded content

Cajasiete y el Colegio de Arquitectos renuevan su Acuerdo para Impulsar la Actividad Profesional en Tenerife, La Gomera y El Hierro

El acuerdo busca continuar siendo una herramienta de apoyo al desarrollo profesional y a la gestión económica de los arquitectos, tanto para aquellos que trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena
Cajasiete y el Colegio de Arquitectos renuevan su Acuerdo para Impulsar la Actividad Profesional en Tenerife, La Gomera y El Hierro
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Cajasiete y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, representados por el director de Relaciones Institucionales de la entidad financiera, José Manuel Garrido García y por la decana del Colegio, María Nieves Febles Benítez respectivamente, han formalizado la renovación de su convenio de colaboración. Este acuerdo tiene como objetivo principal ofrecer a los colegiados un paquete específico de productos y servicios financieros en condiciones preferentes.

La firma de la renovación tuvo lugar en la sede colegial, consolidando la alianza estratégica entre la entidad financiera y el colectivo profesional de la arquitectura en la provincia occidental de Canarias.

  1. Cajasiete y el Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife firman un convenio estratégico para impulsar el desarrollo profesional del colectivoCajasiete y el Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife firman un convenio estratégic
  2. Cajasiete y FEMETE renuevan su acuerdo para impulsar la competitividad de las empresas de la Provincia de Santa Cruz de TenerifeCajasiete y FEMETE renuevan su acuerdo para impulsar la competitividad de las empresas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife

El acuerdo busca continuar siendo una herramienta de apoyo al desarrollo profesional y a la gestión económica de los arquitectos, tanto para aquellos que trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena.

En virtud de esta renovación, Cajasiete mantiene a disposición de los colegiados una amplia gama de soluciones financieras en condiciones ventajosas, entre las que se incluyen: Financiación especializada para el desarrollo de la actividad profesional, incluyendo pólizas de crédito y préstamos para inversiones; Productos adaptados a autónomos y empresas, como el servicio de pago a proveedores y nóminas, o el Confirming deudor; Ofertas hipotecarias y de consumo con condiciones mejoradas para la adquisición de vivienda o proyectos personales; Servicios de gestión diaria como cuentas especiales y productos de ahorro e inversión con beneficios exclusivos y una amplia gama de Seguros para particulares y autónomos con descuentos sobre la prima neta.

El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó la importancia de este acuerdo: “Renovar nuestra colaboración con el Colegio de Arquitectos subraya nuestro compromiso firme con un colectivo que es clave para el desarrollo social y económico de nuestras islas. Nuestro objetivo es seguir facilitándoles herramientas financieras robustas que se adapten a la realidad de su actividad y fomenten su estabilidad y crecimiento.”

Por su parte, la decana del Colegio, María Nieves Febles, señaló: “Esta renovación con Cajasiete es una excelente noticia para nuestros colegiados. Las condiciones preferentes que nos ofrece la entidad son un apoyo significativo para aliviar las cargas financieras y nos permiten seguir centrándonos en la excelencia de nuestro trabajo. Es un convenio que valoramos muy positivamente por su apoyo constante al ejercicio profesional.”

La colaboración entre Cajasiete y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro se afianza así como un pilar fundamental en la estrategia de la entidad de impulsar el crecimiento de los colectivos profesionales en Canarias.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas