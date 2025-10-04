Canarias insiste en que se permita aprovechar la cuota sobrante de atún rojo

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha reiterado al Ejecutivo central la necesidad de permitir el traspaso entre campañas de la cuota sobrante de atún, que corresponde a la flota de Canarias.
Ante la situación de escasez de este túnido en las aguas del Archipiélago, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, ha solicitado una modificación normativa urgente que responda a las fluctuaciones en los rutas migratorias mediante la aplicación de criterios de flexibilidad interanual de las posibilidades de pesca no consumidas en la cuota asignada a los buques canarios.
Durante la presente campaña, la pesquería del atún rojo en Canarias se ha visto mermada por una perturbación en el ciclo migratorio de este túnido, de manera que, como indican los datos a 1 de octubre, las capturas se han limitado a 115 toneladas de 568 -en las que se incluyen 30 toneladas adicionales provenientes de una trasferencia de cuota entre Islandia y la UE- asignadas a la flota de Canarias.
El viceconsejero recuerda que el Gobierno de Canarias ha planteado al ministerio el traspaso del remanente de cuota entre campañas, de modo que se reconozca “el derecho a efectuar esas capturas cuando el paso de la ruta migratoria del atún rojo por el caladero canario lo permita”. Con este propósito, las autoridades regionales han trasladado la sugerencia de que se modifique el real decreto 46/2019, que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo para que, de esta forma, se permita el traspaso a la campaña posterior, de los remanentes de cuota no consumidos por parte del “grupo F, buques cañeros autorizados a pescar en aguas del caladero canario”.
Si bien el ministerio está tramitando el desarrollo reglamentario de la flexibilidad interanual, Eduardo García arguye que “los condicionantes específicos que afectan a la flota canaria por las fluctuaciones migratorias del atún rojo requiere una revisión del real decreto 46/2019.