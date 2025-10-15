Carmela García, la canaria Premio Nacional de Fotografía 2025: “Transforma y cuestiona los imaginarios sociales”

La fotógrafa Carmela García, natural de Lanzarote, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Fotografía 2025, según anunció el Ministerio de Cultura. El galardón, dotado con 30.000 euros, reconoce una trayectoria que, en palabras del jurado, “transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer”.
Nacida en 1964, García ha desarrollado una sólida carrera artística en la que combina distintos lenguajes y soportes para reflexionar sobre los discursos sociales y culturales contemporáneos. Su obra gira en torno a la revisión crítica de la historia y la representación del mundo femenino, explorando las genealogías entre mujeres y las relaciones que las vinculan en diferentes contextos.
El jurado ha subrayado que la artista “recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos, en los que confluyen el vídeo, las instalaciones, el collage y la fotografía de archivo”. Su trabajo parte de una mirada subjetiva y feminista, pero se articula a través de una investigación formal y conceptual que amplía los límites de la imagen fotográfica.
El eje central de su propuesta artística radica en la doble necesidad de repensar y transformar el mundo, utilizando herramientas que van desde la fotografía analógica y digital hasta las prácticas híbridas y la instalación audiovisual.
A lo largo de su carrera, Carmela García ha expuesto en instituciones como el Museo Reina Sofía, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el MUSAC, el IVAM, así como en el PS1 MoMA de Nueva York, y en países como Japón, Francia o los Países Bajos. Entre 1998 y 2015 estuvo representada por la Galería Juana de Aizpuru de Madrid, participando además en ferias internacionales de primer nivel como Art Basel, ARCO Madrid, Paris Photo o Frieze.
El Premio Nacional de Fotografía, otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura, reconoció en su edición anterior al artista Jorge Ribalta. En el palmarés figuran también nombres destacados de la fotografía española como Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés.