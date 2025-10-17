Arranca la elección del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo y cómo puedes votar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre el lunes, 20 de octubre, a partir de las 20.00 horas, el plazo de votación popular para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2026, que estará dedicado a los Ritmos Latinos. Asimismo, se conocerán también las cinco obras finalistas seleccionadas por el jurado.
Este año, el concurso ha batido récord de participación, con 62 propuestas presentadas, según informa el Consistorio capitalino. Los trabajos finalistas, que optan a convertirse en la imagen oficial de la gran fiesta chicharrera, pertenecen a Juliana Serrano, Arón Morales Pérez, Alfonso Bravo, Héctor Expósito y Lía de Paz Franchy.
La votación permanecerá abierta hasta el 30 de octubre en la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, donde cada persona podrá emitir un único voto por su diseño favorito.
El cartel ganador, que se convertirá en la imagen oficial del Carnaval 2026, será el que obtenga mayor número de votos y su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, los cinco finalistas ya han sido reconocidos con un premio de 1.000 euros cada uno.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Carnaval de Santa Cruz es una fiesta que pertenece a su gente, y por eso queremos que sean los propios chicharreros y chicharreras quienes elijan la imagen que los representará en 2026”. En su opinión, la participación ciudadana “forma parte del alma del Carnaval y es una de las claves de su grandeza”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó el alto nivel de los trabajos finalistas: “Me han sorprendido mucho las cinco propuestas, que son muy diferentes entre sí. Estoy seguro de que tendremos un cartel a la altura de nuestro Carnaval”.
La presentación del cartel ganador marcará el inicio oficial del Carnaval 2026, cuya gala inaugural se celebrará el 16 de enero.