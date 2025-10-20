Estos son los 5 finalistas a cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: cómo puedes votar y hasta cuándo

El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha abierto hoy, lunes 20 de octubre, a las 20.00 horas, el plazo para la votación popular del cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que este año estará dedicado a los Ritmos Latinos.
Las cinco obras finalistas, seleccionadas entre las 62 propuestas presentadas, ya están disponibles en carnavaldetenerife.com para que el público pueda conocerlas y votar por su favorita. Cada persona podrá emitir un único voto hasta las 23.59 horas del próximo 30 de octubre. El cartel que consiga un mayor número de votos será proclamado como imagen oficial del Carnaval 2026 y su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, cada uno de los cinco finalistas ha sido premiado con 1.000 euros.
El proceso se inicia después de que las cinco obras finalistas fueran preseleccionadas por el jurado compuesto por Alejandro Tosco, artista plástico y referente del arte contemporáneo; Patricia Delgado, artista gráfica especializada en grabado, ilustración y artes gráficas; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Alexis Santana, diseñador de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025; Leo Martínez, diseñador de moda y vestuario escénico, referente del Carnaval y la alta costura en Tenerife; Daniel Pages, diseñador gráfico y director artístico del Carnaval 2026; Paula Álvarez, profesional de marketing y comunicación, también directora artística del Carnaval 2026; y Yeray Piñero, productor de artes escénicas y director artístico del Carnaval 2026.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda que “la obra elegida pasará a formar parte de una prestigiosa galería de arte avalada por firmas tan notables como las de Manrique, Mariscal, Fierro, Cuixart, Dámaso o Nazco”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, anima por su parte a “participar en la elección de nuestra tarjeta de presentación al mundo, un proceso que no solo avala la imagen de una fiesta de Interés Turístico Internacional, sino que muestra la excelencia cultural y creativa que tienen nuestros artistas canarios, poniendo en valor el talento de aquí”.
Las 5 obras preseleccionadas por el jurado para esta fase final y ordenadas según registro de entrada en Fiestas de Santa Cruz son:
- “El mismo latido”, de Alfonso Bravo.
- “Es más bello vivir bailando”, de Héctor Expósito.
- “Don Cartón Pintado”, de Juliana Serrano.
- “Tumbao y Son”, de Lía de Paz.
- “Desde bien lejitos vengo”, de Aron Morales.