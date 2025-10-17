economÍa

Los extranjeros compran de media 26 casas al día en el Archipiélago

El precio medio del metro cuadrado en los primeros seis meses en las Islas incrementó un 14,5%, de los mayores del país
Los extranjeros compran de media 26 casas al día en el Archipiélago
Los extranjeros compran de media 26 casas al día en el Archipiélago
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los extranjeros firmaron 4.629 operaciones de compraventa de inmuebles en Canarias durante los primeros seis meses del año, lo que supone un descanso del 7,7% en relación con 2024. La cifra implica que, de media, cada día se vendieron 26 viviendas a personas foráneas en las Islas entre los meses de enero y junio.

Del total de inmuebles, 2.666 fueron adquiridos por extranjeros no residentes en Canarias, lo que representa el 9,6% del global de los inmuebles adquiridos por estos ciudadanos en toda España.

  1. Nunca antes tantos extranjeros habían comprado tantas viviendas en CanariasNunca antes tantos extranjeros habían comprado tantas viviendas en Canarias
  2. Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, sobre todo, alemanesUno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, sobre todo, alemanes

El precio medio del metro cuadrado se elevó a 2.890 euros, con un incremento del 14,5%, uno de los mayores del país.

En cuanto a la procedencia, entre los extranjeros no residentes, los alemanes, se hicieron con el 22,5% de las viviendas, mientras que el 7,5% las compraron personas del Reino Unido. Entre los extranjeros residentes, el 22% de las casas las compraron alemanes y el 11,6%, italianos.

“El dinamismo de los residentes contrasta con la ligera corrección entre los no residentes, lo que refleja un cambio respecto al segundo semestre de 2024, cuando ambos grupos habían crecido de manera similar”, observa el Consejo General del Notariado.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó hasta junio en la mayoría de comunidades autónomas. Destacan los avances interanuales de Asturias (+30,8%), Castilla y León (+25,9%), Galicia (+14,3%) y Castilla-La Mancha (+11,7%). Por el contrario, las compraventas de extranjeros retrocedieron en Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) y Comunidad Valenciana (-3,6%). Los no residentes pagaron importes mayores por sus viviendas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas