Los extranjeros compran de media 26 casas al día en el Archipiélago

Los extranjeros firmaron 4.629 operaciones de compraventa de inmuebles en Canarias durante los primeros seis meses del año, lo que supone un descanso del 7,7% en relación con 2024. La cifra implica que, de media, cada día se vendieron 26 viviendas a personas foráneas en las Islas entre los meses de enero y junio.
Del total de inmuebles, 2.666 fueron adquiridos por extranjeros no residentes en Canarias, lo que representa el 9,6% del global de los inmuebles adquiridos por estos ciudadanos en toda España.
El precio medio del metro cuadrado se elevó a 2.890 euros, con un incremento del 14,5%, uno de los mayores del país.
En cuanto a la procedencia, entre los extranjeros no residentes, los alemanes, se hicieron con el 22,5% de las viviendas, mientras que el 7,5% las compraron personas del Reino Unido. Entre los extranjeros residentes, el 22% de las casas las compraron alemanes y el 11,6%, italianos.
“El dinamismo de los residentes contrasta con la ligera corrección entre los no residentes, lo que refleja un cambio respecto al segundo semestre de 2024, cuando ambos grupos habían crecido de manera similar”, observa el Consejo General del Notariado.
La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó hasta junio en la mayoría de comunidades autónomas. Destacan los avances interanuales de Asturias (+30,8%), Castilla y León (+25,9%), Galicia (+14,3%) y Castilla-La Mancha (+11,7%). Por el contrario, las compraventas de extranjeros retrocedieron en Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) y Comunidad Valenciana (-3,6%). Los no residentes pagaron importes mayores por sus viviendas.