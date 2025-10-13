Nunca antes tantos extranjeros habían comprado tantas viviendas en Canarias

Canarias concentra el 7,6% de la de hipotecas por parte de extranjeros, solo por detrás de Comunidad Valenciana (27,5%), Andalucía (20,5%) y Cataluña (14,6%), según revela el último informe de idealista/hipotecas que destaca a este grupo a la cabeza del ranking.
Los ciudadanos procedentes de Alemania concentraron en el tercer trimestre de 2025 el 17,1% de la demanda hipotecaria extranjera de préstamos para comprar una vivienda.
En segunda posición se encontraron los demandantes británicos, con un 13,7% del total, seguidos de los franceses y los suizos (ambos con un 8,7%) y los holandeses (8,3%).
Igualmente, dentro del ‘top 10’ figuraron los ciudadanos procedentes de Estados Unidos (5,1%), Bélgica (4,2%), Irlanda (4,1%), Suecia (2,6%) e Italia (1,9%).
El resto de los países aglutinaron el 25,6% de la demanda, aunque, de acuerdo con el portal inmobiliario, de forma individual su peso es “residual”. En total, los foráneos protagonizaron el 3,9% de la demanda hipotecaria total.
LA CIFRA ACTUAL, LA MÁS ALTA DE LA SERIE HISTÓRICA
“El liderazgo de Alemania se está acelerando con el paso de los meses. Ya en 2024 fueron la nacionalidad que demandó más hipotecas en idealista/hipotecas, aunque entonces apenas sacaba seis décimas de distancia a la británica (el dato germano se quedó en el 15,3%, frente al 14,7% británico), mientras que ahora la brecha alcanza 3,4 puntos porcentuales. La cifra actual, de hecho, es la más alta de la serie histórica”, apunta el estudio de idealista.
Junto a los ciudadanos germanos, el pasado verano también despuntaron los franceses, cuyo peso ha alcanzado el 8,7%. De acuerdo con idealista, es el tercer dato más elevado del ranking, empatado con el que registra Suiza, tras aumentar en dos puntos porcentuales en solo tres meses.
A diferencia de Alemania, la demanda de hipotecas por parte de los ciudadanos franceses se mantiene por debajo de máximos (el portal inmobiliario indica que, en el verano de 2023, por ejemplo, llegaron a representar más del 10% de la demanda hipotecaria de extranjeros).
Mientras tanto, Reino Unido y Estados Unidos “pierden fuelle” en la clasificación, ya que a pesar de que la nacionalidad británica se mantiene como la segunda que pide más hipotecas en España, su actual peso del 13,7% es el tercero más bajo de los últimos 11 trimestres y rompe con la tendencia al alza que estaba mostrando en lo que va de 2025.
LA DEMANDA DE ESTADOUNIDENSES PIERDE FUELLE
Respecto a los ciudadanos procedentes de Estados Unidos, idealista/hipotecas remarca que “el dato sí es el más bajo de la serie”, puesto que, desde 2023, su peso se había movido entre el 7,5% y el 10%.
En ese sentido, el portal inmobiliario señala que es “la primera vez” que la demanda de ciudadanos estadounidenses se queda en torno al 5%. Actualmente, esta nacionalidad sale de las cinco primeras posiciones, quedándose en el sexto puesto del ranking”.
Otro de los países que “está siendo protagonista en 2025” es Países Bajos, que poco a poco está ganando terreno a otros como Estados Unidos y ha logrado consolidarse a nivel de demanda por encima del 8%.
Suecia también sube puestos en los últimos meses, adelantando a Italia, y además es la nacionalidad que solicita los préstamos de mayores importes (casi 210.000 euros, frente a los 176.400 euros de media) y la que está interesada en comprar las viviendas más caras (301.000 euros, por encima de los 243.000 euros de media).
IMPORTE MEDIO HIPOTECARIO: EN TORNO A LOS 176.140 EUROS
Por otro lado, el estudio del mercado de idealista/hipotecas evidencia que las solicitudes hipotecarias de los extranjeros van destinadas a la compraventa de viviendas ubicadas en zonas costeras.
El importe medio hipotecario que solicitan los demandantes foráneos ronda los 176.140 euros, y en la inmensa mayoría de los casos necesitan menos de 200.000 euros de préstamo para poder comprar la propiedad que quieren (70,8%). En lo que respecta al precio medio de las viviendas, este se sitúa en torno a 244.000 euros, un 2% por encima del nivel del año pasado.
Asimismo, los extranjeros que piden hipotecas en España tienen unos ingresos medios de 6.422 euros mensuales, aunque hay “grandes diferencias” entre las nacionalidades.
Los suizos y los estadounidenses que solicitaron una hipoteca en el tercer trimestre del año tienen una renta media del hogar superior a los 9.000 euros.
En tercera posición se encuentran los suecos, con un promedio de 7.350 euros, mientras que la nacionalidad con el promedio más bajo es la italiana, la única entre las 10 primeras que no llega a 5.000 euros por hogar.
De media, los demandantes de hipotecas foráneos tienen 43 años de edad y necesitan una financiación del 75%, aunque su nivel de endeudamiento es “muy reducido” (un 25%).