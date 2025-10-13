inmigraciÓn

Interceptan un cayuco con más de 200 migrantes al sur de Tenerife

La embarcación fue detectada por el SIVE de la Guardia Civil
Personal de Salvamar Alpheratz atienden a migrantes procedentes de un cayuco en el Puerto de los Cristianos - Archivo Europa Press
Personal de Salvamar Alpheratz atienden a migrantes procedentes de un cayuco en el Puerto de los Cristianos. Archivo Europa Press
Un cayuco con 206 migrantes a bordo ha sido interceptado este lunes en aguas al sur de Tenerife, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.

La embarcación fue detectada a las 11:35 horas por un radar del SIVE de la Guardia Civil a unas siete millas (11,2 kilómetros) al sur de Punta Rasca.

A su encuentro partió la Salvamar Alpheratz, que la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada al puerto de Los Cristianos en torno a las 14.30 horas.

Los migrantes ha sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja. El 112 ha informado del traslado de tres de los ocupantes para ser tratados en centros sanitarios, aunque ninguno está grave.

Según fuentes de los servicios de emergencia que atendieron a los migrantes a su llegada, el cayuco salió de Gambia, hizo escala en Senegal y llegó a Tenerife después de ocho días de travesía.

