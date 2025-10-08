economía

Giro ‘dramático’ para los pasajeros: Europa da la razón a las aerolíneas por cobrar el equipaje de cabina

ALA celebra la decisión de la Comisión Europea que avala la liberad de las aerolíneas para fijar sus precios, tal y como viene sosteniendo el sector aéreo
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado que la Comisión Europea le haya dado la razón con la apertura de un procedimiento de infracción a España por la sanción de Ministerio de Consumo contra algunas compañías aéreas por el cobro de equipaje de cabina.

La Asociación ha recalcado que Bruselas ha avalado la libertad de las aerolíneas para fijar los precios de sus servicios, poniendo de relieve que así lo garantiza la legislación europea, tal y como ha venido señalando el sector aéreo y que ha cuestionado el Ministerio de Consumo.

De igual modo, añade ALA, Europa confirma que el Tribunal de Justicia confirma que aquel equipaje de mano que no cumpla con los criterios razonables en cuanto a peso y dimensiones, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables, queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas, en sintonía con lo que venía señalando el sector aéreo.

“Acogemos satisfactoriamente la resolución de la Comisión Europea que acredita que estas prácticas son legales y que cada aerolínea es libre de aplicar su política de precios. Consumo se extralimitó al imponer una sanción unilateral, injustificada, de espaldas a la UE y saltándose la legislación europea”, asegura Javier Gándara, presidente de ALA, quien ha reclamado al Ministerio de Consumo que retire las multas abiertas contra varias aerolíneas que carecen de justificación, máxime después de la decisión de Bruselas.

