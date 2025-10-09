El concurso de murgas del norte de Tenerife ya tiene fecha y lugar

La Orotava acogió la reunión de la Comisión de Murgas del Norte de Tenerife (Comunorte) de cara a la preparación del XXXII Concurso de Murgas del Norte de Tenerife, ya que en esta próxima edición, a celebrar en febrero del 2026, le corresponde a la Villa ser la anfitriona del certamen norteño.
En la reunión participaron los concejales de fiestas de Icod de los Vinos, Garachico, Los Realejos, Puerto de la Cruz y La Orotava, y representantes de colectivos murgueros participantes como Las Deslenguadas, Los Virgueritos, Chaladas, Los Ferrusquentos, Las Oxidadas, Irónicos, Parlanchinas, Trinkosos y Pizzicatos.
También se celebró la Comunorte para organizar el certamen infantil, en la que se contó con los ediles de fiestas de los citados municipios y representantes de las murgas Minivirgues, Los Ferrusquentitos, Los Trapaseritos, Menudos Irónicos y de Tiralengüines.
El XV Concurso de Murgas Infantil del Norte se celebrará el domingo 1 de febrero, y se espera contar con la participación de al menos seis murgas infantiles de esta parte de la isla.
El XXXII Concurso de Murgas del Norte se celebrará entre el 2 y 7 de febrero. La participación máxima será de doce murgas, y según el número de grupos inscritos se celebrarán dos o tres días de fases durante la semana. La final será el sábado 7.
Los concursos se celebrarán en la Plaza del Quinto Centenario. Las murgas interesadas en participar deben inscribirse previamente, a través de la sede electrónica del consistorio villero, dirigiendo la solicitud al área de Fiestas, en principio entre el 13 y 28 de noviembre. En breve se confirmarán las fechas.
Entre las bases reguladoras, se mantiene el número mínimo de componentes en 20, y un máximo de 82. Con respecto a las actuaciones, se mantienen dos temas por fase y uno en la final.
Las murgas participantes aspirarán a primer, segundo y tercer premio en Interpretación y Presentación. Además del Premio Criticón que otorgan los medios de comunicación y estudiantes de periodismo que cubren el evento.
El actual presidente de la Comunorte, Alexis Pacheco, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Orotava valora la implicación de los grupos murgueros, así como de los ediles de Fiestas de los municipios participantes, “pues es importante trabajar conjuntamente para lograr la mejor organización posible de este importante evento del Carnaval en la vertiente norteña de la isla”.