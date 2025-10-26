sucesos

Un conductor, en estado crítico tras volcar su coche en Tenerife

El afectado tuvo que ser rescatado y trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias
112 Canarias
Un hombre ha resultado gravemente herido este domingo tras sufrir un vuelco de vehículo en la carretera TF-436, a la altura del municipio de Buenavista del Norte (Tenerife).

El afectado tuvo que ser rescatado y trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 15:28 horas, momento en que varios testigos alertaron del accidente y de que el conductor se encontraba en estado crítico dentro del vehículo.

Al llegar los servicios de emergencia, los sanitarios comprobaron que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas, logrando revertir la situación.

Tras su estabilización, fue trasladado en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

En el operativo participaron además una ambulancia de soporte vital básico del SUC, personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de la zona, Bomberos de Tenerife, que colaboraron en la asistencia y aseguramiento del vehículo, y agentes de la Guardia Civil, encargados de instruir las diligencias correspondientes y regular el tráfico en la zona.

