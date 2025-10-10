Dani Martín regresará a Canarias en 2026

El Granca Live Fest ha anunciado la incorporación de Dani Martín a su quinta edición. El artista madrileño actuará el sábado 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria, dentro de su gira “25 Pts años”, que celebra toda su trayectoria musical.
Dani Martín, considerado uno de los referentes del pop-rock en español, repasará en directo los temas que marcaron su carrera desde sus inicios con El Canto del Loco hasta sus éxitos en solitario.
Su tour ha agotado entradas en las principales ciudades de España, consolidándose como uno de los más esperados de la temporada.
El Granca Live Fest 2026 se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria. Con esta nueva confirmación, el festival refuerza un cartel que ya cuenta con Alejandro Sanz y que volverá a reunir a miles de asistentes en la que está considerada la cita musical más importante de Canarias y una de las más destacadas en España.
Los abonos ya están disponibles a través de grancalivefest.es y se espera que se agoten en las próximas semanas.
Alejandro Sanz, primer artista confirmado
El pasado 25 de septiembre, el Granca Live Fest anunció a Alejandro Sanz como el primer gran artista de su cartel para 2026. El cantante ofrecerá un concierto el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, dentro de su gira mundial «¿Y Ahora Qué?», con la que ha arrasado en México y Latinoamérica.
Con más de 25 millones de discos vendidos, 22 Latin Grammy y 4 Grammy, Sanz es el artista español más premiado de la historia. Su regreso a Gran Canaria tras una década incluirá un repertorio que combina clásicos como Corazón Partío o Amiga mía con los temas de su último álbum, ¿Y Ahora Qué?, que supera los 120 millones de streams globales y cuenta con colaboraciones de Shakira, Rels B, Grupo Frontera y Carín León.
Desde su nacimiento en 2019, el festival se ha consolidado como el evento musical más importante del Archipiélago, posicionando a Canarias en la agenda internacional de la música en vivo. En 2026 celebrará su quinto aniversario con la ambición de firmar la edición más grande hasta la fecha.