De Edén a Purgatorio: viaje musical con ‘Todos los Santos’

El próximo 1 de noviembre, Centro Hípico El Molino, en Tegueste, acogerá la primera edición de ‘Todos los Santos’, evento bajo el sello de FlashBack Canarias que reunirá a algunos de los djs destacados de la escena local en una jornada que promete diversión, buena energía y mucha música.
Desde las 14:00 horas, y hasta las 00:00 horas, el público podrá disfrutar de una selección musical variada con las sesiones de Grooved, Jalea, Doppler, Musicario, Stereopack, Delmonte, Jul Deejay, Miranda, Mostany, Cleepers y Belinda, divididos en dos zonas: Edén y Purgatorio.
Con este mapa de djs, ‘Todos los Santos’, que cuenta con el patrocino de ICDC del Gobierno de Canarias, da vida a uno de los eventos de mayor diversidad musical de Tenerife, con artistas contrastado y creadores emergentes con propuestas innovadoras.
El evento, que toma el relevo de la celebrada Freakshow con nueve años de experiencia, contará con una ambientación especial que combinará el espíritu festivo de Todos los Santos con una experiencia musical de alto nivel. Con un cartel diverso y un entorno al aire libre, la cita se presenta como una de las más esperadas del otoño en Tenerife, reuniendo a amantes de la música electrónica, el house y el techno.
La fiesta continuará con un after oficial en Bulán (Santa Cruz de Tenerife) bajo el sello Freakshow After – Pink Flamingos, donde tomarán el relevo los djs Höse, Ollie Mend y John Johnson, prolongando la experiencia hasta altas horas de la madrugada. Este after promete mantener la intensidad del evento principal con un ambiente exclusivo y una cuidada selección musical. Los dos eventos requieren de la compra de entradas diferenciadas.
Todos los Santos, como relevo de Freakshow, se consolida como una propuesta diferente dentro del panorama cultural y de ocio de la isla, apostando por el talento local y por crear un espacio donde la música y la comunidad sean los verdaderos protagonistas.
El festival invita a todos los asistentes a celebrar la vida y la música en una jornada que promete ser inolvidable, marcada por la buena energía, el arte sonoro y la unión de quienes disfrutan de compartir momentos únicos al ritmo de los mejores djs.