De la Tierra a la vida: jóvenes y agroecología se dan cita en Tacoronte los días 22 y 23

La Asociación de Agricultores y Ganaderos Tacoronte Ecológico organiza los próximos 22 y 23 de octubre las II Jornadas de Jóvenes y Agroecología Sostenible, un encuentro que busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la producción ecológica, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad agrícola.
Las actividades se desarrollarán en la Calle Miranda, Tacoronte, y contarán con la participación de expertos y entidades vinculadas al sector agroecológico en Canarias. Para más información las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico asociaciontacoronteecologico@gmail.com
El programa de las jornadas se iniciará el martes 22 a las 16:00 horas con la presentación del evento, seguida de la charla de Isabel Hidalgo, viverista especializada en flora canaria, titulada “Control biológico por Conservación”, centrada en las estrategias naturales para el manejo sostenible de plagas agrícolas.
El miércoles 23 continuará la programación con la charla ‘Murciélagos endémicos y su relación con la agricultura’ a las 16:00 horas, seguida por la intervención de la Red Canaria de Semillas bajo el lema ‘20 años sembrando futuro’. A las 17:50 horas se proyectará el documental ‘Río oculto’, y posteriormente, a las 18:20 horas, Eduardo Franquiz ofrecerá la charla ‘Agrosistemas Canarios. Fases en la nutrición simbiótica de un suelo orgánico’. La jornada concluirá con una mesa redonda y un espacio de preguntas para el público asistente.
Esta iniciativa pretende servir de punto de encuentro entre jóvenes agricultores, investigadores y ciudadanía interesada en los retos ambientales y sociales del campo canario, impulsando una visión integradora que promueva prácticas respetuosas con el medio ambiente.