Condenado un hombre del Puerto de la Cruz por agredir a otra persona al grito de “a todos los maricones hay que matarlos”

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena impuesta anteriormente por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un delito de incitación al odio y otro de lesiones leves contra un hombre de 80 años que atacó verbal y físicamente a otro en Puerto de la Cruz con insultos relativos a su supuesta tendencia sexual, y al que le propinó un puñetazo.
En el fallo facilitado desde la Oficina de Comunicación del propio TSJC se consideran hechos probados que el condenado “en fecha no determinada, pero en todo caso desde aproximadamente un año y medio antes del 9 de septiembre de 2022, de manera continuada cuando coincidía con la víctima en el establecimiento bar Royal, sito en el Puerto de la Cruz o inmediaciones, guiado por el ánimo de humillarle y de atentar contra su dignidad por razón de su orientación sexual, le gritaba en tono de voz elevado, en lugares públicos y en presencia de otras personas expresiones tales como ‘maricón’, ‘maricón de mierda’, ‘a todos los maricones hay que matarlos’, ‘no me ponga una mesa al lado de esos maricones’, ‘a todos los maricones del Puerto los tendrán que fusilar’, ‘si Franco levantara la cabeza acababa con todos ellos’.
Lejos de reconsiderar tan impresentable comportamiento, el sujeto en cuestión fue a más y, “en ese mismo contexto y con el mismo ánimo, la mañana del 9 de septiembre de 2022 el acusado se encontraba sentado en una mesa en la terraza del bar Royal del Puerto de la Cruz y al ver pasar a la víctima, nuevamente se dirigió a este diciéndole ‘maricón de mierda’, y cuando este se acercó a la mesa del acusado a fin de reprocharle su conducta, se levantó aproximándose y guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un puñetazo en la cara y un golpe en el brazo izquierdo“.
Por todo ello, se le condena ahora a ocho meses de cárcel por el delito de odio y a indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los daños morales, además de tener que pagar las costas, entre otras penas.